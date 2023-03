Garmin Instinct 2X (Solar): So sieht die neue Extrem-Smartwatch aus

Garmin stellt in Kürze mit der Instinct 2X (Solar) die neueste Variante seiner Smartwatches für die Outdoor-Verwendung vor. Das neue Modell ist optional mit integrierten Solarpanel ausgestattet, bringt eine integrierte "Taschenlampe" mit und trägt noch dicker auf als ihr Vorläufer.

Zusammenfassung Garmin stellt bald die Instinct 2X (Solar) vor: optional mit Solarpanel, breiter Rand und Taschenlampe.

Neue Variante ist größer als Vorgänger: 57mm Durchmesser erwartet.

Optik & Button-Layout anders als bei Instinct 2.

Funktionsumfang: GPS-Support, Tracking, Nachrichtenempfang, Herzfrequenz-Erfassung, speziell für Angler und Jäger.

Bedienung wie üblich mittels Hardware-Buttons.

Farbe der Taschenlampe optional änderbar.

Für Wanderer und Extremsportler geeignet.

Garmin

War die im letzten Jahr gestartete Garmin Instinct 2 schon nicht gerade kompakt, wird die neue Garmin Instinct 2X (Solar) wohl noch einmal etwas klobiger. Dies legen jedenfalls vorab aufgetauchten Marketing-Render nahe, die die neue Outdoor-Smartwatch schon jetzt zeigen. Die Spekulationen, laut denen das Gerät mit 57 Millimetern Durchmesser die bisher größte Garmin-Uhr sein wird, scheinen sich also zu bewahrheiten.Zwar zeigen unsere Bilder nur die Instinct 2X Solar, doch dürfte sich die Version ohne integriertes Solarpanel im Display eigentlich optisch nicht unterscheiden. Auffällig ist, dass Garmin hier wieder auf ein monochromes Display setzt, das von einem sehr breiten Rand umgeben ist. Die Frontabdeckung ist mittels deutlich erkennbarer Schrauben angebracht.Das Button-Layout und das Design heben sich durchaus merklich vom Vorgängermodell ab. Garmin integriert bei der Instinct 2X offensichtlich am oberen Rand eine Neuerung: eine Taschenlampe. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um nichts anderes als eine oder mehrere hell leuchtende LEDs, die dem Träger helfen können, sich in der Dunkelheit zurechtzufinden.Optional kann man wohl auch die Farbe der LED(s) ändern, um so zum Beispiel in Notsituationen besser für Retter sichtbar zu sein. Abgesehen davon dürfte sich im Hinblick auf Funktionsumfang nur wenig ändern, doch liegen uns dazu bisher noch keine Informationen vor. Sicher ist wohl, dass auch die Garmin Instinct 2X (Solar) vor allem für Wanderer und Extremsportler geeignet ist, für die sie unter anderem GPS-Support und das Tracking bestimmter Aktivitäten ermöglicht.Die Bedienung erfolgt wie üblich mittels einer Reihe von Hardware-Buttons, die am Gehäuserand sitzen. Wie schon zuvor wird die Garmin Instinct 2X offensichtlich auch für Angler und Jäger geeignet sein, denn es gibt wieder die entsprechenden Tracking-Modi. Auch die ganz "normalen" Smartwatch-Features wie der Nachrichtenempfang und die Erfassung der Herzfrequenz und ähnliches sind natürlich wieder an Bord.