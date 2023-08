Amazon feiert sich selbst für Prime-Rekord und Same-Day-Lieferungen

Der Handelskonzern Amazon hat seine Logistik in den letzten Jahren noch einmal deutlich optimiert. Das zeigen die jüngsten Analysen zur Entwicklung der Lieferungen an die Prime-Kunden, bei denen es besonders um Schnelligkeit geht.

Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, habe man im letzten Quartal die "höchsten Prime-Geschwindigkeiten aller Zeiten" erreicht. Das gilt zumindest für den Heimatmarkt USA, in dem man die am weitesten ausgebaute Infrastruktur vorweisen kann. In den 60 größten US-Metropolregionen kam demnach mehr als die Hälfte der Bestellungen von Prime-Mitgliedern am selben oder nächsten Tag an.Und dies in einer Situation, in der die Zahl der Prime-Bestellungen insbesondere während der Coronapandemie massiv gestiegen sind. In diesem Jahr habe man bereits 1,8 Milliarden Produkte an Prime-Abonnenten in den USA ausgeliefert, hieß es. Das ist etwa die vierfache Menge dessen, was man im Jahr 2019 zu bearbeiten hatte.Der Marktführer im Online-Handel will seine Position in der nächsten Zeit weiterhin über die Liefergeschwindigkeiten zementieren. Aktuell bietet Amazon in 90 Metropolregionen der USA eine Lieferung am Tag der Bestellung an. In den kommenden Jahren will man die Anzahl der Lieferstandorte verdoppeln.Für die Lieferung am selben Tag kommt es nicht einfach nur auf die Lieferung vom Logistikzentrum zum Kunden an, sondern schon am Anfang des Prozesses. In den speziellen Same-Day-Einrichtungen schafft man es inzwischen, die Arbeitsschritte vom Eingang der Bestellung eines Kunden bis zur Abgabe des gepackten Paketes an die Auslieferung in nur 11 Minuten abzuwickeln. Das ist eine Stunde schneller als bei den normalen Bestellabwicklungen.Amazon-Manager Doug Herrington erklärte, dass die Investitionen in zusätzliche Same-Day-Zentren auf Dauer die Kosten senken. "Die Regionalisierung unseres Netzwerks reduziert die zurückgelegten Kilometer und die Anzahl der Übergaben. Allein seit Anfang dieses Jahres hat sich die durchschnittliche Entfernung zwischen unseren Standorten und dem Kunden um 15 Prozent verringert.