Amazon Prime Day 2023: Alle Infos zur großen Schnäppchen-Aktion

Der Prime Day steht vor der Tür. Schon morgen startet Amazon seine beliebteste Schnäppchen-Aktion des Jahres. Tausende Produkte sind dann für zwei Tage stark reduziert, darunter viele Technik-Angebote. Was man alles über den Prime Day 2023 wissen muss, erklären wir hier.

Dienstag, dem 11. Juli, um 0 Uhr

Die Warm-Up-Deals zum Amazon Prime Day 2023

So läuft der Prime Day 2023 bei uns

Erinnerungen setzen

Und was hat WinFuture davon?

Jetzt für 30 Tage kostenlos ausprobieren!

Nach bekannter Manier spendiert Amazon seinem Aktionstag in diesem Jahr erneut einen Zeitraum von 48 Stunden. Der Startschuss fällt am. Von da an haben Prime-Mitglieder und alle, die es noch kurzfristig werden wollen, die Chance, bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr den Warenkorb mit hoffentlich guten Sonderangeboten aus den sogenannten Blitz- und Tagesangeboten zu füllen.In 15 Ländern gleichzeitig werden zum Prime Day 2023 erneut tausende Produkte stark reduziert, was Amazon selbst als "Zwei Tage voller Angebote" beschreibt. Wie üblich kommen nicht nur langjährige Abonnenten von Amazon Prime in den Genuss der möglichen Schnäppchen, sondern auch alle Interessenten, die mit einem für 30 Tage kostenlosen Probeabo unterwegs sind. Schon im Vorfeld des anstehenden Prime Day überzeugt der Online-Händler mit diversen Angeboten für seine Premium-Mitglieder.Wie der Prime Day selbst funktioniert, muss man wohl kaum noch erklären, denn das Prozedere dürfte bereits hinlänglich von Aktionswochen, wie jenen zum Cyber Monday, Black Friday und ähnlichen, bekannt sein. Dennoch noch einmal zur Erinnerung, wie das Ganze hier bei uns ablaufen wird: Wie üblich werden wir euch auf WinFuture über alle Technik-Schnäppchen informieren und auf alle interessanten Angebote des Amazon Prime Day 2023 aufmerksam machen.Auf unserer Amazon-Angebote-Seite erhaltet ihr neben einer kompakten Übersicht der besten Deals auch noch einen direkten Preisvergleich, auf diese Weise kann man schnell sehen, ob etwas ein Schnäppchen ist oder nicht.Praktisch ist angesichts der Angebotsfülle, dass man sich bei uns auch eine Erinnerung für einzelne Angebote, die erst in der Zukunft starten, setzen kann, um so kein Angebot zu verpassen. Das funktioniert über das Wecker-Symbol in der rechten oberen Ecke der jeweiligen Box . Wer darauf klickt, findet mehrere Möglichkeiten zur Benachrichtigung vor: Man kann sich eine Push-Erinnerung aufs Handy einrichten, eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten oder auch einen Kalendereintrag als ICS-Datei erstellen und herunterladen, der dann in Outlook, Mac, Sunbird und weiteren importiert werden kann.Bei den Links, die ihr auf WinFuture findet, handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links, mit denen ihr uns ein wenig helft. Wenn etwas gekauft wird, bekommen wir eine kleine Provision, für den Käufer erhöht sich der Preis dadurch aber natürlich nicht. Wir danken auch allen ganz herzlich, die unsere Arbeit auf diese Weise unterstützen und wünschen eine erfolgreiche Schnäppchenjagd!