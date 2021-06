Kampf gegen Aldi: Lidl Connect startet Jahrespakete im Vodafone-Netz

Ähnlich dem Konkurrenten Aldi Talk bringt jetzt auch Lidl Connect seine Mobilfunktarife als Jahrespaket auf den Markt. Ab dem 7. Juni stehen drei Prepaid-Tarife ab 60 Euro und mit bis zu 100 GB Datenvolumen bei maxi­mal 50 MBit/s bereit. Vorteil: Lidl Connect nutzt das Vodafone-Netz.

Bessere Netzabdeckung und Geschwindigkeiten bei Lidl

Jason Leung / Lidl

Die Jahrespakete von Aldi Talk scheinen von Kunden so gut angenommen zu werden, dass nun auch der Discounter Lidl mit seinem Mobilfunkangebot Lidl Connect auf den Zug aufspringt. Dabei macht es sich die Handelskette aus Neckarsulm besonders einfach - die Aldi-Tarife werden kopiert und dank D-Netz aufgewertet. Die Lidl Connect Jahrespakete XS, S und L erhalten jeweils 12, 40 und 100 GB Datenvolumen. Die Preise liegen bei 59,99 Euro (XS), 99,99 Euro (S) und 149 Euro (L). Im größten Tarif wird die Geschwindigkeit von den üblichen 25 MBit/s auf 50 MBit/s erhöht.Aldi Talk und Lidl Connect sind sich bei den Jahrespaketen in Hinsicht auf das Datenvolumen und den Preisen identisch. Die doppelt so hohen Upload- (10/25 MBit/s) und Download-Geschwindigkeiten im Jahrespaket L und der Zugriff auf das gut ausgebaute Vodafone-Netz 4G LTE ) dürften Lidl jedoch einen Vorteil verschaffen. Im Gegensatz dazu sind die Jahrespakete von Aldi auf 25 MBit/s beschränkt und im O2-Netz der Telefonica Deutschland angesiedelt. Alle Pakete enthalten neben den Surf-Optionen eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze.In sämtlichen Jahrestarifen steht das komplette Datenvolumen nach der Aktivierung direkt zur Verfügung. Nutzer der Prepaid-Pakete müssen somit über das gesamte Jahr selbst haushalten. Ist das Volumen verbraucht, sinken die Surfgeschwindigkeiten auf 64 KBit/s und sind somit kaum noch zu gebrauchen. Während Aldi Talk bereits angibt, dass im Nachgang zusätzliche Datenpakete gekauft werden können, wurde diese Option seitens Lidl Connect bisher noch nicht bestätigt. Ein passender Hinweis dürfte spätestens Montag (7.6.) ersichtlich sein.