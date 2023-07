Rettung gescheitert? NASA hat keinen Kontakt zur Voyager 2-Sonde

Die NASA hat in einem neuen Bericht bestätigt, dass sie aufgrund eines Fehlers den Kontakt zur Raumsonde Voyager 2 verloren hat. Derzeit ist die Antenne falsch ausgerichtet, sodass Voyager 2 weder Daten senden noch empfangen kann. Erst in einigen Monaten wird man mehr wissen.

Erst im Oktober hat die NASA Gewissheit

Kein Kontakt möglich

Es darf nichts schiefgehen

Falls nun nach diesem Vorfall alles weiter wie zuvor geplant verläuft und keine weiteren Probleme auftauchen, wird die NASA aller Voraussicht nach ab Oktober wieder Kontakt zu Voyager 2 aufnehmen können.Das ist aber aktuell noch komplett ungewiss, bis dahin hilft nur abwarten. Laut NASA ist bei einem Routineeingriff etwas schiefgegangen. Bereits am 21. Juli startete das Unglück: Eine Reihe geplanter Befehle, die an die NASA-Raumsonde Voyager 2 gesendet wurden, führten dazu, dass sich die Antenne versehentlich um 2 Grad von der Erde entfernt hat.Infolge dieser Fehlausrichtung ist Voyager 2 derzeit nicht in der Lage, Befehle zu empfangen oder Daten an die Erde zu senden - daher lässt sich das Problem derzeit auch nicht beheben. Die von der Raumsonde gesendeten Daten erreichen das Deep Space Network nicht mehr und die Raumsonde empfängt keine Befehle von den Bodenkontrollen.Voyager 2 ist allerdings so programmiert, dass sich die Antenne mehrmals im Jahr neu ausrichtet. Die nächste Neuausrichtung wird am 15. Oktober stattfinden, sodass die Kommunikation dann aller Voraussicht nach wieder aufgenommen werden kann.Das kann aber nur dann glücken, wenn Voyager 2 während der nächsten Monate auf der geplanten Flugbahn bleiben wird und sich der aktuelle Fehler dann nicht potenziert.Voyager 2 befindet sich laut der NASA aktuell rund 19,9 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Im April hatte man die Sonde noch einmal vor dem Totalausfall retten können, indem der Reservestrom angezapft wurde und seither auf einige Systeme verzichtet. Ursprünglich war die Reise der im Jahr 1977 gestarteten Sonden - also Voyager 1 und Voyager 2 - nur für rund vier Jahre ausgelegt.Voyager 1, die fast 24 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist, arbeitet laut NASA derzeit weiterhin normal.