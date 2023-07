NASA startet einen eigenen Streaming-Dienst, dieser ist aber kostenlos

Das Streaming-Geschäft hat zuletzt eine starke Fragmentierung erleben müssen, sehr zum Leidwesen der Kunden, die nun zahlreiche Abos abschließen müssen. Nun kommt eine weitere Plattform hinzu, doch diese kann nur Beifall ernten. Denn NASA+ wird kostenlos sein.

NASA hat großes Video-Archiv

Die Weltraumagentur stellt ihren Streaming-Dienst NASA+ vor

Zusammenfassung NASA+: Kostenloser Streamingdienst der US-Weltraumagentur.

Werbefrei und familienfreundlich.

Inhalte rund um Raumfahrt, Wissenschaft, Erde und All.

Emmy-prämierte Live-Übertragungen und Einblicke in Missionen.

Bald verfügbar über NASA-App, Streaming-Sticks und Browser.

Schon jetzt können Weltraumfans auf der NASA-Webseite sowie über den YouTube-Kanal der US-amerikanischen Weltraumagentur National Aeronautics and Space Administration diverse Inhalte rund um Raumfahrt, Wissenschaft, die Erde und das All finden. Doch künftig wird das Ganze auch über einen eigenständigen Streamingdienst mit dem Namen NASA+ verfügbar sein.Ein kostenpflichtiges Abonnement erfordert NASA+ nicht, das komplette Angebot kann frei abgerufen werden, heißt es in einer Mitteilung : "Über den werbefreien, kostenlosen und familienfreundlichen Streamingdienst erhalten die Nutzer Zugang zu den Emmy-prämierten Live-Übertragungen und Einblicke in die Missionen der NASA durch Sammlungen von Original-Videoserien, einschließlich einer Handvoll neuer Serien, die mit dem Streamingdienst starten."NASA+ wird auf den meisten gängigen Plattformen über die NASA-App verfügbar sein, mobil sind es die jeweiligen Apps für iOS und Android, dazu kommen Streaming-Media-Player wie Apple TV und Fire TV. Natürlich wird auch ein Desktop-Browser-Zugang unterstützt, und zwar über eine überarbeitete Version der NASA-Seite. Diese kann auch bereits in einer Beta-Version ausprobiert werden, die Inhalte von NASA+ sind dort aber offenbar noch nicht integriert worden. Offiziell wird NASA+ später dieses Jahr starten, so die US-Weltraumagentur."Mit der neuen Streaming-Plattform der NASA bringen wir den Weltraum auf Abruf und an Ihre Fingerspitzen", sagte der hauptverantwortliche Marc Etkind. "Die Umgestaltung unserer digitalen Präsenz wird uns dabei helfen, die Geschichten darüber zu erzählen, wie die NASA das Unbekannte in der Luft und im Weltraum erforscht, durch Entdeckungen inspiriert und zum Wohle der Menschheit innoviert."