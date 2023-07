Apple-Hitserie Silo: Fan baut den "Bunker" mit Unreal Engine 5 nach

Apple TV+ hat in den vergangenen Wochen mit der Serie Silo für viel Aufsehen gesorgt. Diese kann man am besten mit Fallout vergleichen, wenn das Game ausschließlich im Bunker des postapokalyptischen Titels spielen würde. Das Silo hat ein Fan nun per Software nachgebaut.

Apple

Willkommen in der Postapokalypse

Die Apple TV+-Serie Silo per Blender und Unreal Engine 5 nachgebaut

Blender und Unreal Engine 5

Zusammenfassung Apple TV+-Serie Silo: postapokalyptischer Bunker

Fan baut Silo in Unreal Engine 5 nach

144 Stockwerke und eigene "Stadt"

Video mit Effekten, kein Download geplant

Vergleich mit Fallout möglich, vielleicht Modifikation?

Wer sich als Fan der Fallout-Spielereihe schon einmal gefragt hat, wie sich das Leben in einem postapokalyptischen Bunker gestaltet, der sollte die ausgezeichnete Apple-Produktion Silo ansehen. Dort kann man eine Gesellschaft kennenlernen, deren etwa 10.000 Bewohner in mehreren Generationen seit vielen Jahrzehnten unter der Erde leben - und nicht wissen, warum. An die Erdoberfläche können sie nicht, da sie dort selbst in einem Schutzanzug nach wenigen Minuten sterben.Die Besonderheit des zylindrischen Silos sind dessen 144 Stockwerke, über die sich eine "Stadt" mitsamt dem Anbau von Lebensmitteln erstreckt. In der Serie bekommt man zwar einen mehr als ausführlichen Blick auf die einzelnen Bereiche des Silos, einem Fan namens Eekseye war das aber nicht genug. Also griff er oder sie zum PC und beschloss, das Silo nachzubauen (via Apple Insider).In der Beschreibung des Videos heißt es dazu: "Ich habe die Silo-Serie von Apple TV+ geliebt! Ich kann Staffel 2 kaum erwarten! Hier ist also meine Umgebung in der Unreal Engine, die davon inspiriert ist. Ich habe Blender für die Modellierung der Assets und Unreal Engine 5 für die Beleuchtung und das Rendering verwendet."Bisher ist das Ganze nur als Video erlebbar, bisher ist nicht bekannt, ob Eekseye das Unreal Engine-Silo auch zum Download anbieten wird. Sehr wahrscheinlich ist das nicht, da das Video auch mit zahlreichen Effekten arbeitet, bei denen nicht klar ist, ob sie auch aus der Ego-Perspektive funktionieren würden. Allerdings würde uns nicht wundern, wenn Silo in der einen oder anderen Form früher oder später als Modifikation für Fallout umgesetzt wird.