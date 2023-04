Silo: Apple stimmt mit einem neuen Trailer auf die Sci-Fi-Serie ein

In ziemlich genau einem Monat geht bei Apple TV+ das neue Science-Fiction-Drama Silo an den Start, in dem sich alles um eine unterirdische Schutzanlage als letzter Zufluchtsort der Menschheit dreht. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zur Serie.Die Geschichte von Silo malt das Bild einer vergifteten Zukunft, in der die letzten überlebenden Menschen Zuflucht in einem gewaltigen Silo finden. Wer das Silo gebaut hat und warum sie sich unter der Erdoberfläche befinden, weiß allerdings keiner der Bewohner so genau. Außerhalb des Silos wartet der sichere Tod - so heißt es zumindest. Doch stimmt das wirklich? Klar ist lediglich, dass Nachforschungen in dieser Sache überaus gefährlich sind, was die junge Ingenieurin Juliette (Rebecca Ferguson) jedoch nicht davon abhält, der Wahrheit des Silos auf den Grund zu gehen.Silo basiert auf einer Romantrilogie des Schriftstellers Hugh C. Howey und startet mit einer Doppelfolge am 5. Mai 2023 exklusiv bei Apple TV+.