Wer von den Bildern, die das James-Webb-Weltraumteleskop an die Erde sendet, begeistert ist, sollte sich ab Oktober eine Karte für ein IMAX-Kino sichern. Egal ob Cosmic Cliffs, dunkle Sterne oder schwarze Löcher - die sensationellen Fotos des Teleskops werden jetzt "verfilmt".

"Deep Sky" startet im Herbst

Filmteam von Anfang an dabei

Das James-Webb-Weltraumteleskop ist nun seit über einem Jahr unterwegs und liefert seither die beeindruckendsten Bilder aus dem Weltall. Jetzt kommen die Entdeckungen als "Deep Sky"-Dokumentation aufbereitet in IMAX-Kinos."Deep Sky" ist ein rund 40-minütiges Spektakel für Fans der Astronomie. Wie IMAX vor Kurzem angekündigt hat, konnte man Crazy Boat Pictures und dem für den Academy Award nominierten Filmemacher Nathaniel Kahn für das Projekt gewinnen.Die Doku startet beim 10 Milliarden Dollar teuren Konstruktions- und Bauprozess des JWST, zeigt den historischen Start am 25. Dezember 2021 und die Veröffentlichung der ersten farbigen, von Galaxien gesprenkelten Bilder am 12. Juli 2022.Für "Deep Sky" wurden die Aufnahmen, die das Teleskop in einer Entfernung von etwa 1,6 Millionen Kilometer zur Erde gemacht hat, noch einmal speziell aufbereitet und mit viel Hintergrundwissen erklärt."Wenn es jemals ein Thema gab, das für IMAX-Leinwände maßgeschneidert war, dann ist es dieses", sagte Regisseur Nathaniel Kahn. "Das IMAX-Format ermöglicht es, die erstaunliche Auflösung des neuen NASA-Teleskops zu genießen und in kosmische Landschaften einzutauchen, die einen mit Ehrfurcht erfüllen.""Deep Sky" ist für IMAX noch etwas ganz Besonderes, denn das Unternehmen kehrt damit zu der Tradition früherer IMAX-Dokumentarfilme zurück. Zudem wird das Publikum die atemberaubenden Bilder des JWST auf eine Weise zu sehen bekommen, wie sie sonst nicht möglich sind und so in die spannende Geschichte der Wissenschaftler bei NASA und ESA eintauchen. Der Film soll ab Oktober 2023 im gesamten IMAX-Kinoetzwerk zu sehen sein.