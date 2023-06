MediaMarkt Plus: Service-Abo soll Reparaturen aller Art ermöglichen

Die Elektromarkt-Kette MediaMarktSaturn plant eine erweiterte Form seines Service-Abonnements anzubieten. Verbraucher sollen damit die Möglichkeit bekommen, alle ihre elektrischen Geräte, unabhängig vom Ort des Kaufs, in den Märkten reparieren zu lassen.

Der Mutterkonzern der beiden größten deutschen Filialketten, Ceconomy, arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, die Märkte in der Konkurrenz zu den Onlinehändlern besser aufzustellen. Dass dies nicht allein über den Preis funktioniert, ist wohl allen klar. Daher startete man in der Vergangenheit bereits verschiedene Konzepte, mit denen der Brückenschlag zwischen dem Offline- und dem Online-Geschäft geschafft werden sollte.Nun aber bereitet das Unternehmen eine deutlich weitergehende Service-Offensive vor, die Angebote bereitstellen soll, wie sie der Verbraucher bei Online-Anbietern schlicht nicht bekommen wird. Das soll dann helfen, die Kunden enger an die Märkte zu binden und natürlich auch zu Einkäufen in den klassischen Filialen zu bewegen.Ein zentraler Bestandteil wird "myMediaMarkt Plus". Dabei handelt es sich um ein Servicepaket, das im Herbst starten soll. Wer dieses nutzt, soll hinsichtlich seiner elektrischen Geräte im Grunde komplett abgesichert sein: Kommt es zu einem Defekt, kann man die Produkte einfach im nächsten MediaMarkt reparieren lassen - und das auch dann, wenn man sie bei einem anderen Händler gekauft hat. Wie die Sache konkret umgesetzt wird, hat das Unternehmen bisher allerdings noch nicht näher erläutert.Ebenso sollen auch weitergehende Service-Angebote bereitgestellt werden. Konkret geht es darum, dass Kunden rund um die Uhr Zugang zu technischem Support und Beratungen bekommen. Hier soll es ein zweistufiges Modell geben. Die Basis-Version würde dann unter anderem die weniger beratungsintensive Kategorien wir Unterhaltungselektronik und Weißware abdecken, ein teureres Modell würde auch Computer und Smartphones einbeziehen.