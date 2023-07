Nubia Z50S Pro vorgestellt - Smartphone mit 35mm-Kamera

Die ZTE-Ausgründung Nubia hat mit dem Nubia Z50S Pro ein neues Flaggschiff-Smartphone präsentiert, bei dem die Kamera extrem in den Mittelpunkt gerückt wird. Der Hauptsensor nutzt eine 35mm-Linse und Nubia gestaltet die Geräte auch in Bezug auf das Design entsprechend.

Zusammenfassung Nubia Z50S Pro: Kamera extrem in den Mittelpunkt gerückt

50-MP im 1/1,149 Zoll-Format; siebenteilige Optik

Weitere Kamera: 50-MP-Sensor mit 13mm-Optik, OIS.

Technische Ausstattung: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Vapor-Chamber für Kühlung; 12/16 GB RAM; 256/1 TB Speicher.

Akku: 5100mAh; 80-Watt-Netzteil für schnelles Laden.

Preis: Ab 460 Euro; Verfügbarkeit in Deutschland offen.

Das ZTE Nubia Z50S Pro nutzt einen 50-Megapixel-Sensor mit 1/1,149-Zoll-Format, dem man eine siebenteilige Optik mit großer F/1.59-Blende verpasst. Weil auch noch ein hardwarebasierter Bildstabilisator verbaut ist, sind die Voraussetzungen für gute Foto- und Videoaufnahmen zumindest im Hinblick auf die Technik bestens. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Nubia auch im Hinblick auf Software nachgebessert hat.Zusätzlich ist auch noch ein weiterer 50-Megapixel-Sensor mit 13mm-Optik und F/2.0-Blende im Einsatz, der ein 125 Grad breites Sichtfeld hat. Dieser dient auch als Makrokamera. Hinzu kommt auch noch eine Zoomkamera mit 16 Megapixeln Auflösung, die ebenfalls einen OIS besitzt und ein 80mm-Brennweitenäquivalent bietet.Unter der Haube sorgen die Bildverarbeitungsfähigkeiten des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für hochwertige Bilder. Der Chip ist hier in der schnelleren Version mit einem bis zu 3,36 Gigahertz schnellen Premium-Kern integriert, wobei Nubia mit einem großen Vapor-Chamber für optimale Kühlung sorgen will. Der Arbeitsspeicher ist mit 12 oder 16 Gigabyte ordentlich dimensioniert. Beim internen Speicher hat man die Wahl zwischen 256 GB und einem Terabyte.Der Akku ist hier 5100mAh groß und kann mittels 80-Watt-Netzteil schnell geladen werden. Ob das Nubia Z50S nach Deutschland kommt, ist bisher noch offen. In China startet das Gerät ab dem 27. Juli 2023 zu Preisen ab umgerechnet gut 460 Euro.