Ende für am längsten unterstützte Windows Server-Version eingeläutet

Um alle noch verbliebenen Nutzer von Windows Server Version 2012 und Windows Server 2012 R2 zum Wechsel auf eine neue, noch voll unterstützte Version zu bewegen, warnt Microsoft jetzt vor dem bevorstehenden Ende des erweiterten Supports. Das berichtet das Online-Magazin Neowin Dieses Ende ist allerdings kein ganz so typischer Schlussstrich unter den Sicherheits-Updates. Jetzt steht das Ende des offiziellen Supports für eine der am längsten laufenden Windows Server-Versionen von Microsoft bevor. Windows Server 2012 und das Windows Server 2012 R2-Update erreichen beide am 10. Oktober 2023 das Ende ihres Lebenszyklus nach über zehn Jahren Unterstützung.Als Endtermin wird der Patch-Day Oktober 2023 genannt. Windows Server 2012 hatte dabei bereits im Jahr 2018 das Ende des sogenannten Mainstream-Supports erreicht.Darüber hinaus lief nun der erweitere Support, mit dem Anwender noch eine weitere Aufschiebung des Wechsels um fünf Jahre bekommen konnten. Sobald das Ende des erweiterten Supports erreicht ist, stellt Microsoft den technischen Support und die Fehlerbehebung für neu entdeckte Probleme ein, die die Stabilität oder Nutzbarkeit von Servern mit den beiden Versionen beeinträchtigen können.In den Ankündigungen beim Microsoft Support heißt es jetzt:Alternativen für die auslaufende Version gibt es genügend, der Konzern berät bei Bedarf rund um den Wechsel. Windows Server 2022 steht seit dem Spätsommer 2021 zur Verfügung. Anfang vergangenen Jahres hat das Windows-Team zudem eine Vorschau-Version für Windows Server veröffentlicht, die im Rahmen des Entwicklungszweigs Server vNext LTSC entstanden ist.Bei den LTSC-Versionen (Long-Term Servicing Channel) werden Sicherheitsupdates für zehn Jahre ab Erscheinen der Version garantiert.