Speicheraktion: PCIe 4.0 SSDs bei Media Markt heute stark reduziert

Bei Media Markt sinken die Preise für PCIe 4.0 SSDs von Western Digital, Samsung und Crucial. Die flotten M.2-NVMe-Speicher erreichen im Online-Shop sogar neue Bestpreise. Preislich geht es bereits ab 69,99 Euro los. Wir zeigen euch die SSD-Schnäppchen im Überblick.

Die Office Days bei Media Markt bringen neben FritzBox-Deals eine Handvoll guter Angebote für Solide State Drives (SSD) hervor. Vor allem jene von Marken wie Western Digital (WD), Samsung und Crucial. Gerade die zeitgemäßen PCIe 4.0-Speicher können preislich überzeugen. Viele davon auch geeignet als Speichererweiterung für die PlayStation 5 (PS5).Die WD Black SN850X von Western Digital ist eine der modernsten SSDs auf dem Markt und nutzt die Geschwindigkeit und Effizienz des PCIe Gen4x4 NVMe-Schnittstellenstandards. Mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6600 MB/s ermöglicht sie eine blitzschnelle Datenübertragung.Ebenso bietet sie dank des WD_BLACK Dashboard eine intuitive Benutzeroberfläche, die Echtzeitüberwachung der Laufwerksleistung, Temperatur und mehr ermöglicht. Die 3D-NAND-Technologie in Kombination mit dem Western Digital-eigenen Controller und Firmware sorgen zudem für eine verbesserte Ausdauer und Zuverlässigkeit.Die Crucial P3 Plus hingegen bietet trotz ihres günstigeren Preispunkts beeindruckende Leistungsmerkmale. Mit der PCIe Gen4 NVMe-Technologie erreicht sie sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 4200 MB/s.Sie profitiert von der dynamischen Schreibbeschleunigung, einer proprietären Micron-Technologie, die den Speicher auf intelligente Weise verwaltet, um die Leistung zu optimieren und die Haltbarkeit des Laufwerks zu erhöhen.Außerdem ist sie mit der Crucial Storage Executive Software kompatibel, die erweiterte Laufwerksüberwachung und Optimierung bietet, und mit ihrer schlanken M.2 2280-Form ist sie ideal für den Einbau in eine Vielzahl von Laptops und Desktops.