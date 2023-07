Stark reduziert: AVM FritzBox 7590 bei Media Markt zum Tiefpreis

Bei Media Markt sinkt der Preis für die AVM FritzBox 7590 auf nur noch 179 Euro. Der beliebte DSL-Router ist somit einmal mehr zum aktuellen Bestpreis erhältlich und bietet sich für alle Schnäppchenjäger an, die den Wi-Fi 6-Standard derzeit noch nicht benötigen.

Immer seltener trifft man die FritzBox 7590 im Preisbereich unter 180 Euro an, weshalb man bei Interesse zeitnah zuschlagen sollte. Der Router verzichtet zwar auf das aktuellere WLAN-ax, bietet dafür aber noch eine Telefonanlage mit ISDN.Die AVM Fritz!Box 7590 ist DSL-Modem und WLAN-Router in einem, das den Nutzern eine große Funktionsvielfalt bietet. Sie unterstützt VDSL, ADSL, sowie VDSL-Vectoring und ermöglicht es Benutzern, Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s zu erreichen. Ebenso bietet die Fritz!Box 7590 integriertes DECT für bis zu sechs schnurlose Telefone. Zudem enthält sie eine voll ausgestattete Telefonanlage mit ISDN, Anrufbeantworter, Fax und VoIP-Unterstützung.Mit immer noch moderner Hardware, WLAN AC und N (mit bis zu 1.733 MBit/s und 800 MBit/s), 4x4 Multi-User MIMO sowie einer Vielzahl von Anschlüssen, darunter vier Gigabit-LAN-Ports und ein USB 3.0-Port, setzt dieses Gerät Maßstäbe im Hinblick auf das Heimnetzwerk.Eines der herausragenden Merkmale der Fritz!Box 7590 ist ihr umfassendes Sicherheitskonzept, das eine zuverlässige Firewall, regelmäßige Firmware-Updates (aktuell FritzOS 7.56) und eingebauten Kinderschutz bietet. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und benutzerfreundlich, sodass man problemlos Einstellungen anpassen, Leistung überwachen und Probleme beheben kann.Außerdem bietet AVM mit seiner Fritz!OS Software eine Reihe von zusätzlichen Funktionen, darunter Gastzugang, VPN-Unterstützung, Mediaserver-Funktionen und Smart Home-Steuerung. Letzten Endes lässt sich sagen, dass die AVM Fritz!Box 7590 eine auch weiterhin zeitgemäße und vielseitige Lösung für all diejenigen ist, die Internetverbindung und Heimnetzwerk optimieren möchten. Wenn auch ohne Wi-Fi 6.