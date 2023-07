Bericht: Tesla will erstmals in Europa selbst zum Stromanbieter werden

Der Elektroautobauer Tesla will offenbar in Kürze erstmals in Europa selbst in den Strommarkt einsteigen. Derzeit bereitet as Unternehmen laut einem Medienbericht den Start eines Angebots vor, bei dem Tesla als Stromanbieter auftritt.

Wie die englische Zeitung The Guardian berichtet, will Tesla Energy Ventures, also die Tochterfirma, welche in den USA unter dem Namen Tesla Electric schon jetzt Elektrizität an Haushalte vermarktet, die eine Tesla Powerwall oder ein Elektroauto des Herstellers besitzen, in Großbritannien selbst als Energielieferant auftreten. Damit würde Tesla erstmals in der EU direkt als Stromanbieter aktiv.Der Guardian beruft sich bei seinem Bericht auf eine Stellenanzeige, in der ein Head of Operations für Tesla Electric in Großbritannien gesucht wird. Der neue Mitarbeiter soll helfen, auch in Großbritannien Strom an Kunden zu verkaufen, die einen Powerwall-Akku oder ein Elektroauto der Marke besitzen. Angedacht ist offenbar, dass Tesla Electric den Kunden Strom zu Zeiten verkauft, wenn die Energie besonders günstig zu haben ist.Außerdem sollen die Stromspeicher der Powerwall oder der Elektroautos immer dann Strom zurück ins Netz speisen, wenn die Preise höher sind. Einerseits können die Kunden so ihre Stromkosten senken, während das gesamte Netz mehr Reserven erhält, wenn besonders viel Energie benötigt wird. Auf diese Weise lässt sich die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern auf relativ einfache Art und Weise reduzieren.Tesla hatte in den USA Ende 2022 begonnen, ein ähnliches Modell für die Stromversorgung von Privathaushalten anzubieten. Kunden, die im US-Bundesstaat Texas in der Zeit von Mai bis Juni 2022 ein Tesla Model 3 erworben hatten, erhielten ein Jahr lang die Möglichkeit, ihr Fahrzeug über Nacht kostenlos zuladen, wenn sie Tesla Electric als Stromanbieter auswählten. Nach einem Jahr wird nun ein Preis von einem Dollar pro Tag für das Laden des E-Autos über Nacht durch Tesla Electric berechnet.Tesla Electric arbeitet in Europa bisher primär mit dem Stromanbieter Octopus Energy zusammen, um spezielle Tarife für Besitzer seiner Elektroautos anzubieten. Auch in Deutschland sind derartige Tarife schon jetzt verfügbar. Ob und wann Tesla Electric auch in Deutschland direkt als Stromanbieter aktiv werden wird, ist derzeit noch vollkommen unklar.