Disney+ & Star: Überblick der neuen Filme und Serien im Juli 2023

Für den Juli plant Disney+ die Veröffentlichung von mehr als 30 neuen Filmen und Serien. Zu den Highlights gehören unter anderem neue Folgen von How I Met Your Father, The Great North und Futurama sowie The Secrets of Hillsong. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Juli 2023

Akte Hai - Dem Raubtier auf der Spur - Staffel 2 ab 5. Juli

Haie auf Angriff - Staffel 8 ab 5. Juli

Kizazi Moto: Generation Fire ab 5. Juli

Badetag (1970) ab 7. Juli

Der Freizeitkapitän (1961) ab 7. Juli

Micky, der Bauarbeiter (1933) ab 7. Juli

Frankies Katzenmusik (1947) ab 7. Juli

Goofy macht Gymnastik (1949) ab 7. Juli

Tanz der Skelette (1929) ab 7. Juli

Baby-Haie - Vom Ei zum Jäger ab 7. Juli

Haie von oben ab 7. Juli

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur - Staffel 1 ab 12. Juli

Die große Hai-Zählung ab 14. Juli

Das Turnier der Haie ab 14. Juli

Unersättlich: Haie, die alles fressen ab 14. Juli

Superkräfte der Haie ab 21. Juli

Hai vs. Boot ab 21. Juli

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly ab 28. Juli

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Juli 2023

The Great North - Neue Folgen der 3. Staffel ab 5. Juli

The Nanny's Secrets - Staffel 1 ab 5. Juli

The Company You Keep - Staffel 1 ab 12. Juli

Große Erwartungen - Staffel 1 ab 12. Juli

A Superfantastica Historia do balao - Staffel 1 ab 12. Juli

The Secrets of Hillsong ab 12. Juli

Ganz oder gar nicht: Die Serie ab 12. Juli

True Lies - Wahre Lügen ab 14. Juli

The Lesson is Murder - Staffel 1 ab 19. Juli

Snowfall - Staffel 6 ab 19. Juli

Chapelwaite - Staffel 1 ab 19. Juli

Futurama - Staffel 11 ab 24. Juli

How I Met Your Father - Neue Folgen der 2. Staffel ab 26. Juli

Drag Me to Dinner - Staffel 1 ab 26. Juli

Hör mal, wer da hämmert - Staffel 1 bis 8 ab 26. Juli

Imagine Dragons Live in Vegas ab 30. Juli

Der Micky-Maus-Konzern zeigt sich im Juli sommerlich und stellt pünktlich zu den Ferien unter anderem Pixar-Highlights wie Luca, Ratatouille, Coco und Encanto sowie Klassiker wie Hercules, Aladdin und Bärenbrüder in den Mittelpunkt. Ebenso läutet man zusammen mit National Geographic die "haißen" Monate ein und bringt eine Vielzahl an Dokumentationen über Haie und deren 500 Arten.Weiterhin feiert die "Ganz oder gar nicht"-Bande ihr Comeback in Serienform. Und in einer vierteiligen Doku gehen Journalisten den Skandalen rund um die Megakirche Hillsong auf die Spur. Ebenso sieht man neue Folgen der dritten Staffel von The Great North und auch die zweite Staffel von How I Met Your Father geht mit neuen Episoden auf Sendung.Wer im Sommer lieber ans Heimwerken denken möchte, der kann sich durch acht Staffeln von "Hör mal, wer da hämmert" kämpfen oder aber bei diversen anderen Klassikern einschalten. Disney+ nimmt viele Urgesteine auf, vom Tanz der Skelette (1929) über Goofy macht Gymnastik (1949) bis hin zum Badetag (1970) sind Micky, Donald und Co. in ihren Anfängen zu sehen.