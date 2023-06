Neu auf Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Juli 2023

Mit über 60 neuen Filmen und Serien versucht Netflix im Juli das Sommerloch zu füllen und seine Abonnenten vor den Bildschirm zu locken. Zu den Highlights zählen unter anderem The Witcher, The Rookie, They Cloned Tyrone und Paradise. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Paradise: Neuer Trailer zum deutschen Sci-Fi-Thriller auf Netflix

Netflix: Neue Serien im Juli 2023

Wieder 15: Staffel 2 ab 5. Juli

The Lincoln Lawyer: Staffel 2 Ausgabe 1 ab 6. Juli

Fake oder Liebe? ab 6. Juli

Hack My Home ab 7. Juli

Fatal Seduction ab 7. Juli

19/20 ab 11. Juli

Quarterback ab 12. Juli

Pasteleros contra el tiempo ab 12. Juli

Survival of the Thickest ab 13. Juli

Burn the House Down ab 13. Juli

Devil's Advocate ab 13. Juli

Too Hot to Handle: Staffel 5 ab 14. Juli

Five Star Chef ab 14. Juli

The Beauty Queen of Jerusalem: Season 2 ab 14. Juli

Süße Magnolien: Staffel 3 ab 20. Juli

Sintonia: Staffel 4 ab 25. Juli

The Witcher: Staffel 3 Ausgabe 2 ab 27. Juli

Captain Fall ab 28. Juli

D.P.: Staffel 2 ab 28. Juli

Eine perfekte Geschichte ab 28. Juli

Der Schneider: Staffel 2 ab 28. Juli

Kohrra - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im Juli 2023

Der Duft des Goldes ab 6. Juli

The Out-Laws ab 7. Juli

Seasons ab 7. Juli

Herr Spaßmobil und die Tempelritter ab 12. Juli

Bird Box: Barcelona ab 14. Juli

Love Tactics 2 ab 14. Juli

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada ab 19. Juli

They Cloned Tyrone ab 21. Juli

Paradise ab 27. Juli

Küssen und andere lebenswichtige Dinge ab 27. Juli

Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti ab 27. Juli

Love, Sex and 30 Candles ab 28. Juli

The Murderer - Bald verfügbar

Netflix: Neue Comedy Specials im Juli 2023

Tom Segura: Sledgehammer ab 4. Juli

Mark Normand: Soup to Nuts ab 25. Juli

Netflix: Neue Dokumentationen im Juli 2023

Unbekannt: Die vergessene Pyramide ab 3. Juli

Der König, der niemals einer war ab 4. Juli

WHAM! ab 5. Juli

Unbekannt: Killerroboter ab 10. Juli

Unbekannt: Die Knochenhöhle ab 17. Juli

Der tiefste Atemzug ab 19. Juli

Unbekannt: Die kosmische Zeitmaschine ab 24. Juli

Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman ab 26. Juli

Die Dame der Stille: Die Mataviejitas-Morde ab 27. Juli

How to Become a Cult Leader ab 28. Juli

Netflix: Neue Animes im Juli 2023

Meine ganz besondere Hochzeit ab 5. Juli

Record of Ragnarok: Staffel 2: Folgen 11-15 ab 12. Juli

Baki Hanma: Staffel 2 ab 26. Juli

Bastard!! Der Gott der Zerstörung: Staffel 2 ab 31. Juli

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Juli 2023

Antwortenrunde mit den StoryBots: Staffel 2 ab 10. Juli

Sonic Prime: Staffel 2 ab 13. Juli

Supa Team 4 ab 20. Juli

Die Tautropfentagebücher ab 24. Juli

Der Prinz der Drachen: Staffel 5 - Bald verfügbar

Netflix: Neue Lizenztitel im Juli 2023

Das Haus Anubis: Staffel 2 ab 1. Juli

Riesending ab 1. Juli

The Rookie: Staffel 4 ab 1. Juli

Jim Knopf und die wilde 13 ab 2. Juli

The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit ab 6. Juli

Venom: Let There Be Carnage ab 20. Juli

Bonn ab 25. Juli

Scream ab 28. Juli

Im Juli stellt Netflix vor allem zwei Blockbuster in den Mittelpunkt. Zum einen kann man sich auf neue Folgen aus der dritten Staffel von The Witcher freuen, zum anderen startet der neue Science-Fiction-Thriller Paradise. Die deutsche Produktion mit Kostja Ullmann und Iris Berben dreht sich um das fiktive Biotech-Startup Aeon, dem es in der Zukunft gelingt, eine Methode zur Übertragung von Lebenszeit zwischen Personen zu entwickeln.Weiterhin sieht man "Sie haben Tyrone geklont" (Original: They Cloned Tyrone), eine neue Komödie mit Jamie Foxx, John Boyega und Teyonah Parris. Außerdem zieht es den erfolgreichen Thriller Bird Box - einst mit Sandra Bullock, Sarah Paulson, John Malkovich und Rosa Salazar - in einer spanischen Version nach Barcelona. Potenzial haben aber auch die neuen Folgen von The Lincoln Lawyer, das neue Comedy-Special von Tom Segura oder aber die interessante Doku-Reihe "Unbekannt".Zu guter Letzt konnte sich Netflix diverse Lizenztitel (zeitexklusiv) sichern. Dazu gehören unter anderem die vierte Staffel von The Rookie, die zweite Staffel von Das Haus Anubis, Venom, Scream und Jim Knopf und die wilde 13.