Stark reduziert: Media Markt verkauft Lenovo-Tablets für 149 Euro

Das beliebte Lenovo Tab M10 in der dritten Generation ist bei Media Markt einmal mehr zum Tiefpreis erhältlich. Mit seinen 10 Zoll, Full-HD-Display, Octa-Core-Prozessor und erweiterbarem Speicher eignet sich das Android-Tablet perfekt als preiswerte iPad-Alternative für Einsteiger.

Lenovo Tab M10 FHD Jetzt für 149 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Weitere Details zum Lenovo Tab M10 FHD (3. Generation) Tablet

Lenovo Tab M10 FHD Jetzt für 149 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Lenovo

Für E-Mails, zum Surfen, für Spiele und Social Media ist das Lenovo Tab M10 FHD (3. Generation) bestens geeignet.Um den reduzierten Preis von nur 149 Euro zu sehen, müsst ihr euch vorher bei Media Markt registrieren bzw. einloggen.Das Lenovo Tab M10 (3. Generation) bietet solide technische Spezifikationen. Es wird von einem verbesserten Octa-Core-Prozessor angetrieben, der für eine schnelle und reibungslose Leistung sorgt, während es gleichzeitig auf Effizienz ausgelegt ist, um die Akkulaufzeit (bis zu 10 Stunden) zu maximieren. Das Gerät ist mit 4 GB RAM ausgestattet, was eine effiziente Multitasking-Fähigkeit sicherstellt. Der interne Speicher beträgt 64 GB, kann aber durch den Einsatz einer MicroSD-Karte erweitert werden.Der Bildschirm des Lenovo Tab M10 FHD ist ein 10,1-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln, das lebendige Farben und scharfe Details für ein gutes visuelles Erlebnis bietet. Das Gerät unterstützt auch Dolby Atmos Audio für einen verbesserten Sound. In Bezug auf die Konnektivität bietet das Tablet sowohl WLAN (Wi-Fi 5) als auch Bluetooth 5.0 und es setzt auf einen USB-C-Anschluss für schnelle Datenübertragungen und Aufladung.Die Energieversorgung wird durch einen 5.000-mAh-Akku gewährleistet, der genug Leistung für den ganzen Tag bietet. Das Tablet läuft auf Google Android 12 (per Update), das einen verbesserten Datenschutz, eine optimierte Benutzeroberfläche und eine bessere App-Kompatibilität bietet.