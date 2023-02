Lenovo Tab M10 & M10 Plus Gen 3: Entertainment-Tablets im Test

Unterschiede bei der internen Hardware

Nur Plus-Modell mit Stylus-Unterstützung

Die beiden vergleichsweise günstigen Tablets Lenovo Tab M10 und Lenovo Tab M10 Plus sind mittlerweile in der dritten Generation erhältlich. Zu Preisen von derzeit rund 180 beziehungsweise 230 Euro bieten diese 10 Zoll große Displays, fast reines Android und das Plus-Modell lässt sich sogar mit einem aktiven Stylus nutzen. Schwächen gibt es aber bei beiden Modellen, welche das sind, zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test.Unterschiede zwischen dem Tab M10 und dem Tab M10 Plus gibt es zunächst bei der internen Hardware, denn während erstes mit einem Unisoc T610-Chip, 3 bis 4 GB RAM und 32 bis 64 GB internem Speicher läuft, arbeitet im Plus-Modell Mediatek Helio G80 mit 3, 4 oder 6 GB RAM. Hier besteht zudem die Wahl zwischen 32, 64 oder 128 GB Speicher. Beide Tablets sind optional mit LTE erhältlich.Trotz dieser Unterschiede ist die CPU-Leistung im Benchmark-Test mit Geekbench 5 nahezu identisch. Anders sieht es bei der Grafikleistung aus, welche beim Plus-Modell besser ist. Aber auch hier müssen die Einstellungen bei anspruchsvollen Spielen weit nach unten geschraubt werden. Für Apps wie Chrome oder YouTube sind beide Tablets aber schnell genug.Das Lenovo Tab M10 besitzt ein 10,1 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln. Das Tab M10 Plus ist mit 10,6 Zoll (2000 x 1200 Pixel) etwas größer und zudem auch ein wenig heller. Ein weiterer Unterschied: Nur Letzteres erlaubt Eingaben mit einem aktiven Stylus, und zwar dem Lenovo Precision Pen 2, der allerdings nicht zum Lieferumfang gehört und nicht ganz mit dem Samsung S-Pen mithalten kann.Lenovo liefert das Tab M10 mit Android 10 aus, beim Tab M10 Plus ist hingegen Android 12 vorinstalliert. Beide Tablets dürften schon bald Updates auf die jeweils nächste Android-Version erhalten. Ob danach weitere große Updates folgen, ist ungewiss. Zumindest verspricht Lenovo Sicherheitsupdates bis Anfang 2025. Größere Anpassungen am Betriebssystem wurden keine vorgenommen, es sind lediglich ein paar Apps vorinstalliert.