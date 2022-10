FIFA 23: Der Launch-Trailer zum letzten FIFA-Spiel von EA Sports

EA verabschiedet sich von der Marke FIFA

FIFA 23 mit vielen neuen Features

FIFA 23 ist ab sofort weltweit erhältlich und natürlich wurde der Start von einem neuen Trailer begleitet. Dieser legt vor allem den Fokus auf die Fans und das Gefühl, gemeinsam mitreißende Fußballpartien zu erleben.Mit FIFA 23 erscheint der letzte Teil der legendären Fußballreihe aus dem Hause Electronic Arts. Allerdings wird man hier künftig nicht der Konkurrenz das Spielfeld überlassen, sondern die Reihe unter dem Namen EA Sports FC fortführen - dadurch spart sich der Publisher das Geld für die Markenrechte ein.Ob sich Fans auf weitere größere Änderungen jenseits des Namens einstellen müssen, bleibt noch abzuwarten. EA wird die neue Spielemarke voraussichtlich erst im nächsten Jahr genauer vorstellen. Etwa die Lizenzen für Vereins- und Spielernamen sind aber schon jetzt für das nächste Spiel gesichert. Bis dahin steht nun erst einmal FIFA 23 im Mittelpunkt, das im Vergleich zu seinem Vorgänger wieder eine ganze Reihe an Verbesserungen mitbringt.Zu nennen ist hier zunächst die Hypermotion-2-Technologie, die mit zusätzlichen und verbesserten Animationen mehr Realismus ins Spiel bringt. PC-Spieler erhalten diesmal eine Version, die auf demselben technischen Stand wie die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Fassungen ist.Frauen-Vereinsteams sind jetzt zum ersten Mal mit dabei und neben dem FIFA Women's World Cup 2023 in Australien und Neuseeland ist selbstverständlich auch die bevorstehende Fußball-WM der Herren im Spiel berücksichtigt. Neuen aktualisierten Spieler- und Vereinsdaten darf ansonsten der übliche Feinschliff am Gameplay, etwa bei den Ecken und Strafstößen, oder an den unterschiedlichen Spielmodi nicht fehlen. Eine Crossplay-Funktion ist jetzt ebenfalls verfügbar.