Neue Alexa-Features: Amazon bringt Fußball-Skills auf Echo-Speaker

Passend zum Fußballsommer 2022 kündigt Amazon unter dem Motto "Kick it like Alexa" neue Skills für seine Sprachassistentin an. Besitzer von Echo-Lautsprechern und anderen Alexa-Geräten können sich so über die Frauen-EM und den Bundesliga-Auftakt informieren.

Live-Kommentare, Nachrichten und witzige Alexa-Gimmicks

Alexa, wie steht es bei der Fußball Frauen-EM?

Alexa, plaudere über die Bundesliga.

Alexa, Wie steht es bei der Bundesliga?

Alexa, öffne Sportschau.

Alexa, gib mir eine Fußballfloskel.

Alexa, gib mir ein Fußball-Zitat.

Alexa, welcher Fußballspieler bin ich?

Unter anderem ermöglicht es Amazon, über die untenstehenden Sprachbefehle den Turnierverlauf der aktuell in England stattfindenden UEFA Frauen-Europameisterschaft zu erfahren oder aber sich ab dem 5. August zum Auftakt der ersten Bundesliga mit Terminen, Spiel- und Tabellenständen zu versorgen. Passend dazu empfiehlt man Sportbegeisterten die Installation des Sportschau-Skills Echo- und Alexa-taugliche Lautsprecher können dazu verwendet werden, um den Live-Kommentar zu Spielen der ersten und zweiten Bundesliga, des DFB-Pokals und allen Champions League-Partien mit deutscher Beteiligung in der Konferenz oder als Einzelspiel kostenlos abzurufen. Ebenso stehen die "Sportschau in 100 Sekunden", Podcasts, Nachrichten und Hintergrundinformationen zur Verfügung.Neben der seriösen Berichterstattung rund um die anstehenden Fußballspiele, sitzt Amazon wie üblich auch der Schalk im Nacken. So versorgt Alexa Sportfans mit ikonischen und lustigen Floskeln zum Thema Fußball und gibt unverwechselbare Zitate von Legenden wie Kahn, Klopp oder Matthäus wieder.Ebenso finden die 80 Millionen Bun­des­trai­ner:in­nen Deutschlands derzeit über ein interaktives Quiz heraus, welchen Fußballstar sie in einem Paralleluniversum darstellen würden.