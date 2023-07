Netflix will Werbestrategie verbessern und sich von Microsoft abwenden

Netflix ist vor einiger Zeit an die Grenzen seines früher grenzenlos scheinenden Wachstums gestoßen und hat u. a. mit der Einführung eines werbebasierten Abos reagiert. Dieses will der Streaming-Dienst verbessern bzw. die Einnahmen steigern und hat sich hierfür einiges überlegt.

Bessere Werbung als Ziel

Zusammenfassung Netflix möchte "Basis-Abo mit Werbung" mit neuen Strategien verbessern.

Ziel: Einnahmen steigern, Werbung zielgerichtet anpassen.

Dazu sollen "episodenhafte Kampagnen" als Innovation angeboten werden.

Netflix will Werbern "anspruchsvolle Wege" bieten.

Netflix hat sich viele Jahre lang gegen ein Werbe-Abo gewehrt, denn man wollte lediglich ein Nutzungserlebnis bieten, das auf Grundpfeilern wie Binge-Watching und auch eben dem Fehlen von Werbung basiert. Doch die wirtschaftliche Realität hat das Unternehmen zum Umdenken gezwungen.Aktuell schaltet Netflix in gewisser Weise in die Phase 2 des Werbe-Abos, denn man hat gegenüber Werbepartnern eine neue Strategie vorgestellt, wie man das "Basis-Abo mit Werbung" besser und lukrativer mit Anzeigen bespielen kann und wird. Laut einem Bericht der Financial Times (FT) möchte Netflix "zunehmend zielgerichtete und maßgeschneiderte Werbeformate entwickeln", um die für die Werbebudgets verantwortlichen Manager zu überzeugen. Ziel des Ganzen ist es natürlich, die Einnahmen des werbegestützten Dienstes zu steigern.Konkret will Netflix den Werbern "episodenhafte" Kampagnen als Innovation anbieten. Gemeint ist damit eine Reihe an Werbungen, die in der einen oder anderen Form zusammenhängen. Hintergrund dieser Idee sind Klagen von Nutzern des Werbe-Abos, dass diese immer wieder denselben Reklameclip zu sehen bekommen. Diese Werbungen sollen außerdem besser zum jeweiligen Inhalt passen, den Nutzer sich gerade ansehen.Mit diesen und anderen Maßnahmen will Netflix "anspruchsvolle Wege" für Werber schaffen, das soll ihnen die Umsetzung einer langfristigen Strategie ermöglichen. Der Streaming-Dienst will ermöglichen, dass Abonnenten mit Werbung gezielter angesprochen werden, und zwar mit Methoden, die im linearen Fernsehen nicht umsetzbar sind.Eine Weg dahin ist der Aufbau einer eigenen Backend-Technologie. Denn bisher arbeitet Netflix hier mit Microsoft zusammen. Diese Partner soll aber nächstes Jahr enden. "Sie bauen ihre eigene Technologie im Hintergrund auf. Sobald sie diese haben, werden sie eigenständig arbeiten. Microsoft ist der vorläufige Anzeigenserver, aber das wird sich ändern, wenn sie ihren eigenen entwickelt haben", sagte ein Hollywood-Marketing-Manager gegenüber der FT. "Der Plan von Netflix war letztes Jahr nur, schnell auf den Markt zu kommen. Das ist nicht der endgültige Weg, den sie einschlagen werden. Sie werden sehr kreativ sein. Es wird ein besseres, ein anderes Erlebnis geben."