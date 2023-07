Filme und Serien: Diese Woche neu bei Amazon, Netflix & Disney+

Die drei Streaming-Anbieter Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit 40 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Darunter The Lincoln Lawyer, The Horror of Dolores Roach, The Out-Laws, The Great North und Co. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

The Out-Laws: Offizieller Trailer zum neuen Netflix-Actionfilm

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 27

Unbekannt: Die vergessene Pyramide ab 3. Juli

Der König, der niemals einer war ab 4. Juli

Tom Segura: Sledgehammer ab 4. Juli

Wieder 15: Staffel 2 ab 5. Juli

WHAM! ab 5. Juli

Meine ganz besondere Hochzeit ab 5. Juli

The Lincoln Lawyer: Staffel 2 Ausgabe 1 ab 6. Juli

The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit ab 6. Juli

Fake oder Liebe? ab 6. Juli

Der Duft des Goldes ab 6. Juli

The Out-Laws ab 7. Juli

Seasons ab 7. Juli

Hack My Home ab 7. Juli

Fatal Seduction ab 7. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 27

Königreich der Bären ab 3. Juli

The Bodyguard ab 3. Juli

Brügge sehen … und sterben? ab 3. Juli

A Walk Among the Tombstones ab 4. Juli

L'estate più calda ab 6. Juli

Loving Pablo ab 6. Juli

Los Iniciados ab 7. Juli

Woodstock ab 7. Juli

TKKG ab 7. Juli

Time Is Up 2 ab 7. Juli

The Horror of Dolores Roach | Staffel 1 ab 7. Juli

Ghost Rider: Spirit of Vengeance ab 8. Juli

6 Bullets ab 8. Juli

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 27

The Great North - Neue Folgen der 3. Staffel ab 5. Juli

The Nanny's Secrets - Staffel 1 ab 5. Juli

Akte Hai - Dem Raubtier auf der Spur - Staffel 2 ab 5. Juli

Haie auf Angriff - Staffel 8 ab 5. Juli

Kizazi Moto: Generation Fire ab 5. Juli

Badetag (1970) ab 7. Juli

Der Freizeitkapitän (1961) ab 7. Juli

Micky, der Bauarbeiter (1933) ab 7. Juli

Frankies Katzenmusik (1947) ab 7. Juli

Goofy macht Gymnastik (1949) ab 7. Juli

Tanz der Skelette (1929) ab 7. Juli

Baby-Haie - Vom Ei zum Jäger ab 7. Juli

Haie von oben ab 7. Juli

Während The Witcher, The Rookie und Black Mirror weiterhin die Netflix-Charts aufmischen, folgt in dieser Woche eine weitere Handvoll Highlights. So startet die Actionkomödie The Out-Laws mit Adam DeVine, Pierce Brosnan und Nina Dobrev neben neuen Folgen von The Lincoln Lawyer und Lego City Abenteuer. Außerdem sieht man eine Musikdoku über das Duo Wham! und Tom Seguras neues Comedy-Special Sledgehammer.Zu den dieswöchigen Blockbustern bei Amazon Prime Video zählt unter anderem die Mischung aus Horror und Comedy in der neuen Serie The Horror of Dolores Roach mit Justina Machado (u.A. One Day at a Time). Ebenso kann man sich auf diverse Klassiker und Lizenzblockbuster freuen: Bodyguard, die Fortsetzung von Ghost Rider sowie "Brügge sehen ... und sterben?" Disney+ hingegen setzt auf neue Episoden von The Greath North, die erste Staffel von The Nanny's Secrets und eine Vielzahl an Hai- und Micky-Maus-Streifen.