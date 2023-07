Gaming-Laptops reduziert: Media Markt startet neue Weekend-Deals

Dank des "Volle Gönnung"-Rabatts von Media Markt erhaltet ihr das 17,3 Zoll große Gaming-Notebook Acer Nitro 5 jetzt zum Tiefpreis. Mit dabei: Intel Core i7-Prozessor, 16 GB RAM, Nvidia GeForce RTX 3060 und ein 144-Hz-Display - perfekt für Einsteiger und Schnäppchenjäger.

Geht es um ein tolles Gaming-Erlebnis, muss es nicht immer das teure High-End-Modell für tausende Euro sein. Schon für weniger als 1200 Euro kann man moderne Spiele flüssig und in hoher Grafikqualität auf den Bildschirm bringen, wie das Acer Nitro 5 mit performanter Intel- und Nvidia-Hardware zeigt.Unter der Haube setzt das Acer Nitro 5 (AN517-54-73R1) auf einen Intel Core i7-11800H mit acht Rechenkernen und einer maximalen Turbo-Taktrate von bis zu 4,6 GHz. Dem Prozessor stehen 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher zur Seite und eure Spiele landen auf einer schnellen PCIe-NVMe-SSD mit 512 GB Speicher. Am alle grafischen Belange kümmert sich die mobile Nvidia GeForce RTX 3060 mit Ampere-Architektur und 95-Watt-Leistung samt Extras wie Nvidia DLSS, G-Sync, Reflex, ShadowPlay und Resizable Bar.Der 17,3 Zoll (ca. 44 cm) große Bildschirm setzt auf eine entspiegelte Oberfläche, IPS-Technik, eine klassische Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (FHD) und eine Bildwiederholrate von 144 Hz. Verpackt wird alles in einem stylishen Gaming-Gehäuse samt RGB-Beleuchtung und einem Gewicht von unter drei Kilogramm. Weitere Highlights: Wi-Fi 6 (Killer AX 1650i), Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, Gigabit-LAN (Intel Killer E2600) und eine 57-Wh-Batterie mit bis zu acht Stunden Akkulaufzeit.Aktuelle Benchmark-Tests zeigen, das Acer Nitro 5 ist mit seiner RTX 3060 besten geeignet, um aktuelle Titel wie Diablo 4, The Last of Us (PC), Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare 2, F1 22, Cyberpunk 2077 oder Elden Ring in hoher Qualität bei voller Full-HD-Auflösung darzustellen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist somit erstklassig.