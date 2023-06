Apple steigt in immer neue Höhen: 3-Billionen-Dollar-Wert fast erreicht

Wie weit nach oben kann es eigentlich noch gehen? Apple steht derzeit zumindest kurz davor, den nächsten Meilenstein bei der Marktkapitalisierung zu nehmen: Die Marke von 3 Billionen Dollar ist inzwischen in greifbare Nähe gerückt.

Dreier-Spitze mit weitem Abstand

Wie weit nach oben kann es noch gehen?

Der Aktienkurs des Unternehmens aus dem kalifornischen Cupertino kletterte in den letzten Tagen auf neue Höchstwerte in der Konzerngeschichte. Als zum gestrigen Börsenschluss an der NASDAQ die berühmte Glocke das Ende des Handelstages verkündete, stand die Apple-Aktie bei einem Preis von 189,25 Dollar. Damit summierten sich alle im Umlauf befindlichen Wertpapiere des Unternehmens auf eine Marktkapitalisierung von 2,98 Billionen Dollar.Somit liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Marke von 3 Billionen Dollar in den kommenden Tagen geknackt wird - dafür muss der Aktienkurs nur noch leicht auf 190,52 Dollar klettern. Dies ist durchaus beachtlich, wenn man bedenkt, dass sich bereits alle die Augen rieben, als Apple im Jahr 2018 am 1-Billionen-Dollar-Meilenstein vorbeimarschierte. Die 2 Billionen Dollar wurden dann im April 2020 überschritten.Sollte Apple die Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar überschreiten, wäre es das erste Unternehmen in der Geschichte, dem dies gelingt. Die direkten Wettbewerber im Rennen um den Spitzenplatz an den Börsen hat das Unternehmen dabei erst einmal ein Stück weit hinter sich zurückgelassen: Microsoft ist mit 2,50 Billionen Dollar das zweitgrößte Unternehmen und an dritter Stelle steht Saudi Aramco mit 2,08 Billionen Dollar.Diese drei Unternehmen sind die Einzigen, die die 2-Billionen-Dollar-Marke erreicht und überschritten haben. Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta liegen derzeit weit zurück, obwohl sie die nächstgrößeren Unternehmen nach den drei führenden sind. Alphabet hat eine Marktkapitalisierung von 1,53 Billionen Dollar, Meta liegt bei 731,12 Milliarden Dollar.