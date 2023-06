GitHub: KI-Tools für Entwickler werden Billionen-Werte erzeugen

Bei Microsofts Entwickler-Plattform GitHub sieht man Sorgen, dass neue KI-Tools am Ende Programmierern den Job kosten könnten, als völlig unberechtigt an. Man geht dort vielmehr von einer enormen Produktivitätssteigerung des Sektors aus.

Etwas Umgewöhnung nötig

Zusammenfassung GitHub sieht Sorgen um KI-Tools als unbegründet

Es gibt weltweit schon jetzt zu wenig Code-Experten

KI-Tools ermöglichen Entwicklern Produktivitätssteigerung um 30%

Hürden für Softwareentwicklung werden durch KI abgebaut

Erfahrungen mit KI-Tools müssen erst gesammelt werden

Wachstum der Produktivität nach Übergangsphase zu erwarten

KI-Tools könnten bis zu 1,5 Billionen Dollar zur Wirtschaftsleistung beitragen

Das Job-Risiko würde ohnehin bestenfalls dann bestehen, wenn es schon jetzt kaum genug Arbeit für die verfügbaren Programmierer gibt. Das Gegenteil ist aber der Fall - weltweit konkurrieren Unternehmen um zu wenige Code-Experten und müssen sich oft genug damit abfinden, dass nicht alle Stellen zufriedenstellend besetzt werden können.Bei GitHub ist man der Überzeugung, dass die neuen KI-Tools allen Seiten Vorteile bringen. Entwickler können sich hier beispielsweise viele nervige Routine-Aufgaben abnehmen lassen und sich auf die eigentlichen Problemlösungen konzentrieren. Und für die Unternehmen springt eine ordentliche Produktivitätssteigerung heraus. Diese liegt laut dem Plattformbetreiber bei um die 30 Prozent."Unsere Studie hat auch ergeben, dass weniger erfahrene Entwickler einen größeren Vorteil mit Tools wie GitHub Copilot haben, was auch durch andere Untersuchungen bestätigt wird", teilte GitHub mit. "In dem Maße, in dem Entwickler diese Tools auch nutzen, um sich weiterzubilden, kommt es zu einer flüssigeren Interaktion mit der KI." Man ist aufgrund der Daten auch überzeugt, dass die Softwareentwicklung sich so für mehr Menschen erschließt, da Hürden abgebaut werden - insbesondere in Form des sogenannten Imposter Syndrome (Hochstapler-Syndrom, d.Red.), nachdem Menschen sich die Fähigkeiten eines Programmierers nicht zutrauen und das eigene Talent unterschätzen.Aktuell müssten viele Entwickler vor allem erst einmal Erfahrungen damit sammeln, wie sich etwa ein KI-Tool wie GitHubs Copilot in den Arbeitsalltag integrieren lässt. Nach einer entsprechenden Übergangsphase sei dann aber mit einem schnellen Wachstum der Produktivität zu rechnen. Die GitHub-Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass die neuen KI-Tools letztlich bis zu 1,5 Billionen Dollar zur globalen Wirtschaftsleistung hinzufügen werden.