Mehrwertsteuer geschenkt: Media Markt 19 Prozent Aktion gestartet

Das Warten hat ein Ende: die Media Markt 19 Prozent Aktion ist da. Nur für kurze Zeit schenkt man euch die Mehrwertsteuer auf nahezu alle Produkte. Und die gibt es im Online-Shop dank Rabatt zu Bestpreisen. Wir zeigen euch die besten Angebote im Überblick.

Wie lange gilt die 19 Prozent Aktion?

bis zum 26. Juni 2023

Die besten Angebote der MwSt.-Aktion

Erhält man wirklich 19 Prozent Rabatt?

Welche Ausnahmen gibt es bei Media Markt?

Der Mehrwertsteuer-Rabatt startet ab sofort und istum 8:59 Uhr gültig. Somit läuft das Shopping-Event für etwas weniger als vier Tage. Den Preisnachlass erhaltet ihr bei Media Markt online und in den Filialen vor Ort.Schnäppchen zum Tiefpreis findet ihr heute im gesamten Sortiment. Doch natürlich hält die Rabattaktion einmal mehr eine Handvoll spezieller Deals bereit, die wir als besonders beachtenswert empfinden. Daher haben wir für euch die Prospekte und Technik-Kategorien des Online-Shops durchforstet und folgende Highlights gefunden.Ihr legt euer Wunschprodukt in den Warenkorb und werdet an dieser Stelle über den Rabatt in Höhe der 19-Prozent-Steuer und den reduzierten, finalen Preis informiert. Viele Produkte erreichen durch das "Erlassen" der MwSt. einen tollen Sparpreis.Nicht ganz, aber fast. Media Markt schenkt euch die Mehrwertsteuer. Diese beträgt 19 Prozent. Der effektive Nachlass liegt allerdings bei 15,97 Prozent. Warum das? Um vom Endkundenpreis (Brutto) auf den "steuerfreien" Nettopreis zu kommen, benötigt es etwas weniger als 16 Prozent Rabatt.100 Euro + 19% MwSt. = 119 Euro. 119 Euro - 15,966% = 100 Euro. Wie bereits im Februar oder zum Black Friday und Cyber Monday könnt ihr also mit einer Reduzierung von 16 Prozent rechnen.Die Mehrwertsteuer-Aktion gilt für eine Vielzahl, aber nicht für alle Produkte. Reduziert sind unter anderem Fernseher, Smartphones, Notebooks, Spielekonsolen, Tablets, PC-Zubehör (z.B. SSDs, Drucker und Monitore), Wearables, Smart-Home-, Haushaltsgeräte und vieles mehr. Einige Marken sind jedoch von der MediaMarkt 19 Prozent Aktion ausgeschlossen.Das gilt unter anderem für Produkte von Apple und Amazon, Blink, Tchibo, Tchibo Cafissimo, ISY, AVM, Synology, Sonos, Iris, creality, Ankermake, Flashforge, Snapmaker, Plustek, peaq, koenic, ISY, Thrustmaster und den bereits reduzierten Angeboten der Samsung Galaxy Week.Auch sind PC-Komponenten, Vorbesteller-Artikel, Download-, Content- und Gaming-Codes, digitale Guthabenkarten, Games & Software, E-Books und Bücher, Zusatzgarantien sowie angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen sowie Verträge von der Aktion ausgenommen.Trotzdem werdet ihr auf der Aktionsseite von Media Markt bestimmt ein passendes Schnäppchen zum Bestpreis finden. Zum Beispiel von Dyson, HP, Acer, Philips, Siemens, Bosch, Bose und Sony. Zudem empfehlen wir wie üblich einen Preisvergleich, egal ob online oder beim Kauf im Markt.Beim Kauf erhaltet ihr heute nicht nur den Abzug der Mehrwertsteuer auf fast alle Produkte. Mit einem kostenlosen MyMediaMarkt-Account erhaltet ihr zudem 3-fach-Punkte auf das gesamte Sortiment. Diese können später unter anderem bei MediaMarkt und Saturn gegen Gutscheine eingetauscht werden.