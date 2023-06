Secret Invasion setzt auf KI-generierten Vorspann und viele hassen ihn

Seit gestern ist die neueste Serie aus dem Marvel Cinematic Universe verfügbar, konkret handelt es sich um eine Science-Fiction-Serie, in der Samuel L. Jackson als Nick Fury die geheime Alien-Invasion einer abtrünnigen Skrulls-Gruppe abwehren muss. Doch es gibt hier Aufreger.

Secret Invasion ist seit gestern über Disney+ verfügbar und die erste Folge war zwar durchaus vielversprechend, aber es ist auch definitiv Luft nach oben. Die Serie mit Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn in den Hauptrollen greift die Geschichte der gleichnamigen Comic-Reihe auf, darin geht es um die Verschwörung einer Gruppe abtrünniger Skrulls, die unter der Führung von Gravik die Kontrolle über die Erde erlangen wollen - indem sie Positionen der Macht übernehmen.Das ist nur deshalb möglich, weil die Skrulls, die ihren ersten MCU-Auftritt im Film Captain Marvel hatten, in der Lage sind, ihre Gestalt zu wandeln. Das bedeutet, dass man sich in der Welt von Secret Invasion nicht sicher sein kann, ob man es gerade mit einem Menschen oder Skrull zu tun hat.Auf diese verschwimmenden Grenzen spielt auch der Vorspann an, doch so manchen erinnert dieser an die derzeit übliche, typische KI-Optik. Denn die Bildgenerierungs-KIs spucken in der Regel menschliche Gesichter und Körper aus, die gleichzeitig richtig und falsch aussehen.Und dieser "Skrull-Kubismus" ist tatsächlich Absicht, wie Regisseur und Produzent Ali Selim gegenüber Polygon bestätigt. Salim sagt, dass das Intro von den Method Studios mithilfe von künstlicher Intelligenz entworfen wurde, was seiner Ansicht nach mit den grundsätzlichen Themen und Ideen der Serie spielt.Selim: "Als wir uns an die KI-Anbieter wandten, war das ein Teil davon - es kam direkt aus der Identität der formwandelnden Skrull-Welt. Wer hat das getan? Wer ist das?" Er sagt, dass er selbst nicht genau versteht, wie derartige KIs funktionieren, das aber nichts an der Faszination des Prozesses ändert: "Wir haben mit (den Method Studios) über Ideen, Themen und Wörter gesprochen, und dann hat der Computer losgelegt und etwas gemacht. Und dann konnten wir es ein wenig verändern, indem wir Wörter verwendeten, und das Ergebnis wurde anders."Bei den Fans kommt das allerdings nicht immer so gut an, denn viele gehen davon aus, dass Disney+ hier Abkürzungen nimmt, die mies aussehen. Und angesichts der Diskussionen zur KI-Konkurrenz im TV-Geschäft, die auch Inhalt des aktuellen Drehbuchautoren-Streiks sind, kann man das durchaus als schwieriges Thema sehen.