Secret Invasion: Neuer Teaser-Trailer zur kommenden Marvel-Serie

Die 'geheime Invasion' hat begonnen

Disney und die Marvel Studios haben ein weiteres Video zu Secret Invasion geteilt und erinnern in diesem noch einmal daran, in welch bedrohlicher Lage sich die Welt in der kommenden Marvel-Serie befindet: Die formwandelnden Skrulls haben nämlich mit der Infiltrierung der Erde begonnen - und Nick Fury scheint unsere letzte Hoffnung zu sein.In ziemlich genau einem Monat startet auf Disney+ die nächste Marvel-Serie - und diese hat das Zeug dazu, das gesamte Marvel Cinematic Universe nachhaltig zu beeinflussen. Denn eine Invasion durch die außerirdischen Skrulls steht nicht etwa kurz bevor, sondern sie hat schon längst begonnen.In der Serie spielt der einstige S.H.I.E.L.D.-Anführer Nick Fury (Samuel L. Jackson) eine zentrale Rolle. Wie der als "Fight" betitelte Clip jetzt deutlich macht, hat Fury die Invasion nicht nur aufgedeckt, sondern er ist für diese auch zumindest in Teilen mitverantwortlich - die ganze Sache wird also persönlich. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, warum Fury die Katastrophe alleine abwenden und nicht auf seine "besonderen Freunde" (sprich: die Avengers) setzen möchte.Marvel-Fans wissen natürlich längst, dass es noch einen weiteren guten Grund dafür gibt, möglichst wenige in Hintergründe der Invasion einzuweihen, denn: Die Skrulls sind in der Lage, jede beliebige Gestalt und damit auch Identität anzunehmen. Somit ist unklar, wem Fury überhaupt noch vertrauen kann - dies gilt natürlich auch für Superhelden.Dennoch ist Nick Fury nicht ganz auf sich allein gestellt, denn mit Maria Hill (Cobie Smulders) und dem Skrull-General Talos (Ben Mendelsohn) hat er zumindest zwei Verbündete an seiner Seite.Marvel's Secret Invasion startet mit sechs Folgen am 21. Juni 2023 auf Disney+.