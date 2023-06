Intel One Mono: Neue Monospace-Schrift für sehschwache Entwickler

Die Schriftarten-Familie ist um einen Vertreter reicher geworden, der durchaus bemerkenswerte Eigenschaften mitbringt - die nicht jeder gut findet. Der Font heißt " Intel One Mono " und wurde im Auftrag des Chipkonzerns für sehbehinderte Entwickler geschaffen.

Schrittweise verbessert

Der Konzern hatte sich zu diesem Zweck mit dem New Yorker Schriftdesignbüro Frere-Jones Type und der Marketingagentur VMLY&R zusammengetan. Diverse Entwürfe wurden nach und nach mit verschiedenen Nutzern, die beim Lesen klassischer Fonts beeinträchtigt sind, getestet. Nach und nach fand man dabei immer bessere Lösungen, auch wenn insbesondere die geschweiften Klammern für manch anderen User nur schwer zu akzeptieren sind, wie aus einem Bericht von FastCompany hervorgeht.Als die Arbeiten begannen, war klar, dass man einen Monospaced-Font, also eine nichtproportionale Schriftart, entwickeln will. Bei diesen haben alle Zeichen die gleiche Breite, was es in der Programmierung deutlich erleichtert, Code durch Einrückungen zu strukturieren. Um sicherzustellen, dass die Schrift für die Zielgruppe lesbar ist, führte das Team mehr als ein Dutzend "Live-Tests" mit sehbehinderten Entwicklern durch. "Ich und eine Reihe von Forschern saßen dort, wo ich jetzt sitze, und schauten diesen Leuten beim Programmieren zu. Wenn sie einen Schmerzpunkt identifizierten, hielten wir inne und schauten uns an, woher dieser kam", erklärte Fred Shallcrass, ein Schriftdesigner bei Frere-Jones Type.Für die Designer, die die Probleme der Zielgruppe aus dem eigenen Alltag kaum kennen, ergaben sich dabei durchaus überraschende Erkenntnisse. So hatten einige Nutzer Schwierigkeiten, ein großes "M" von einem großen "N" zu unterscheiden - denn beide Zeichen bestehen aus vertikalen Stämmen mit dazwischenliegenden Diagonalen. Für eine bessere Unterscheidbarkeit haben die Designer die äußeren Balken des M abgeschrägt, sodass es eher wie ein umgedrehtes W aussieht. Und der Punkt, an dem die beiden mittigen Diagonalen sich treffen, wurde nach oben geschoben. Ähnliche Feinarbeiten waren bei "x" vs. "y" und "e" vs. "c" nötig.Die größten Diskussionen lösen aktuell aber die geschweiften Klammern - in der Programmierung allgegenwärtig - aus. Hier gibt es Nutzer, die die übertriebene Form fürchterlich finden, andere loben die Schrift gerade dafür, dass ausgerechnet die geschweiften Klammern sehr deutlich von normalen Klammern unterscheidbar sind. Da es hier aber weniger um Geschmack als Zweckerfüllung ging, dürfte man auch diese Entscheidung der Designer als Zielerfüllung ansehen können.Intel One Mono steht auf GitHub zum Download zur Verfügung. In Kürze soll der Font auch im Google Fonts-Katalog verfügbar sein.