Amazon Prime Day 2023: Datum steht fest - Erste Deals schon heute

Der Amazon Prime Day gilt für Schnäppchenjäger als der beliebteste Shopping-Tag des Jahres abseits des Black Friday . Nun gibt der Online-Händler den Startschuss für 2023 offiziell bekannt. Erneut zieht sich das Event über zwei Tage und bereits jetzt gibt es die ersten Angebote.

Die Warm-Up-Deals zum Amazon Prime Day 2023

So läuft der Prime Day bei uns

"Am 11. und 12. Juli 2023 bietet der Prime Day wieder tausende Produkte aus allen Kategorien zu besonders günstigen Preisen", kündigt Amazon an. Die passende Aktionsseite hat der weltweit größte Online-Händler bereits geschaltet, um auf die Preisschlacht vorzubereiten. Hier finden Prime-Mitglieder bereits jetzt erste Angebote für diverse Amazon-Dienste, die unter anderem auch einen 15-Euro-Gutschein als Vorab-Geschenk mitbringen."Beim Download der Amazon Photos App und dem ersten Upload eines Fotos erhalten Prime-Mitglieder Guthaben im Wert von 15 Euro für Amazon.de. Das Angebot startet am 21. Juni und endet am 7. Juli 2023 um 23:59 Uhr."Zu den ab sofort wöchentlich veröffentlichten Spieleklassikern gehören unter anderem namhafte Titel wie Prey, Baldur's Gate II, Shovel Knight: Showdown und Star Wars: The Force Unleashed. Außerdem werden exklusive Spielinhalte und Perks bereitstehen, etwa für Overwatch 2, Diablo 4, Call of Duty: Modern Warfare 2 , Call of Duty: Warzone 2.0 und Pokémon GO.Wer noch kein Prime-Mitglied ist, sich aber lediglich für die Angebote zum Prime Day 2023 interessiert, kann den 30-Tage-Gratiszeitraum für Prime nutzen, um am Shopping-Event teilzunehmen. So muss man sich nicht lange an Amazon binden und erhält ab sofort und am 11. und 12. Juli trotzdem alle preislichen Vorteile.Wie der Prime Day selbst funktioniert, muss man wohl kaum noch erklären, denn das Prozedere dürfte bereits hinlänglich von Aktionswochen, wie jenen zum Cyber Monday, Black Weekend und ähnlichen, bekannt sein. Dennoch noch einmal zur Erinnerung, wie das Ganze hier bei uns ablaufen wird: Wie üblich werden wir euch auf WinFuture über alle Technik-Schnäppchen informieren und euch auf alle interessanten Angebote des Amazon Prime Day 2023 aufmerksam machen.Auf unserer Blitzangebote-Seite erhaltet ihr neben einer kompakten Übersicht der besten Deals auch noch einen direkten Preisvergleich, auf diese Weise kann man schnell sehen, ob etwas ein Schnäppchen ist oder nicht.