Flotter Speicher: Externe 1-TB-SSD bei Media Markt für nur 63 Euro

Die SanDisk Portable SSD mit 1 TB Speicher wird bei Media Markt aktuell für nur noch 62,99 Euro verkauft. Extern per USB mit PCs und Macs kompatibel, stellt das Solid State Drive eine gute Lösung für Backups und Co. dar. Und das mit soliden Datenraten von bis zu 520 MB/s.

Der Media Markt Online-Shop kann sich im Preisvergleich mit dem aktuellen Bestpreis für die externe SanDisk-SSD behaupten. Zudem fallen keine Versandkosten an. Neben der 1-TB-Variante für nur 62,99 Euro ist auch das Modell mit 2 TB reduziert und für 109 Euro zu haben.Die SanDisk Portable SSD ist ein tragbarer Flash-Speicher für PC und Mac, die mit einer Speicherkapazität von bis zu 2 TB ausgestattet ist. Die externe USB-SSD ist bekannt für ihre hohe Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und Geschwindigkeit. Die SanDisk Portable SSD bietet Datenübertragungen mit bis zu 520 MB/s, was sie zur idealen Wahl für die Speicherung und Übertragung großer Datenmengen macht. Die SSD wurde mit einem robusten Design für maximale Haltbarkeit und zuverlässige, langanhaltende Leistung konstruiert. Dabei ist sie stoß-, vibrations- und spritzwasserfest, was sie ideal für unterwegs macht.Die SanDisk Portable SSD ist nicht nur ein High-Performance-Speichermedium, sondern auch besonders benutzerfreundlich. Sie wird bei USB 3.2 Gen 2 verbunden, ist mit PCs sowie Macs kompatibel und wird mit Software für automatische Backups geliefert, sodass die Nutzer ihre Daten sicher aufbewahren können. Zudem kann sie via Passwort und 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung gesichert werden, was eine zusätzliche Sicherheitsebene für private Dateien bietet. Zu guter Letzt ist sie kompakt und leicht, sodass sie überallhin mitgenommen werden kann.