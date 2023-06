Media Markt: Gigabyte Gaming-Notebook mit RTX 4060 zum Tiefpreis

Bei Media Markt sinken die Preise für Gaming-Notebooks. Besonders günstig ist das Gigabyte Aorus 15, ein 15-Zoll-Laptop mit Intel Core i5, 512 GB SSD, Nvidia GeForce RTX 4060 und 144-Hz-Display. Aktuell wird der mobile Gamer für nur noch 1199 Euro verkauft.

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, das Gigabyte Aorus 15 ist im Media Markt Online-Shop zum aktuellen Bestpreis zu haben. Liegt der Preis sonst oft über 1300 Euro, kann man für 1199 Euro kaum etwas falsch machen. Eine gute Wahl für alle, die ein Gaming-Notebook dem Desktop-PC vorziehen.Das Gigabyte Aorus 15 ist ein leistungsstarkes Gaming-Notebook, das dank seines Intel Core i5-12500H Prozessors mit 12 Kernen, einer Taktfrequenz von bis zu 4,5 GHz und 8 GB DDR5-Arbeitsspeicher eine hohe Performance bietet. Die Nvidia GeForce RTX 4060 Grafikkarte mit 8 GB GDDR6-Videospeicher ermöglicht eine solide Bildqualität, was zusammen mit dem 15,6-Zoll Full-HD-LED-Display mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 144 Hz für ein immersives Spielerlebnis sorgt.Die 512 GB SSD mit PCIe-4.0-Technik bietet zudem genug Platz für eine Handvoll Spiele und Daten, während das vorinstallierte Betriebssystem Windows 11 Home für eine vertraute und benutzerfreundliche Umgebung sorgt. Für die Zukunft kann der Laptop zudem aufgerüstet werden. Insgesamt stehen zwei RAM-Slots zur Verfügung, die einen maximalen Arbeitsspeicher von 64 GB erlauben. Der zweite M.2-Slot für SSDs lässt hingegen auch größere Speicher zu, etwa mit 1 TB oder 2 TB.In puncto Konnektivität ist das Gigabyte Aorus 15 umfangreich ausgestattet, es verfügt über Anschlüsse wie Mini DisplayPort (DP 1.4), HDMI 2.1, Gigabit-LAN, Thunderbolt 4 sowie mehrere USB-A und USB-C Ports. Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E sorgen für eine schnelle und stabile Drahtlosverbindung. Das Notebook ist zudem mit dem Intel Evo-Programm zertifiziert, was hohe Effizienz und schnelle Reaktionszeiten garantiert.Zusätzlich bietet es eine 1080p-Webcam, integrierte Mikrofone, einen Infrarotsensor und RGB-beleuchtetes Gehäuse sowie Tastatur. Das Windforce Infinity Cooling System gewährleistet dabei eine effektive Kühlung auch bei intensiver Nutzung. Mit einem Gewicht von 2,3 kg und einer Akkukapazität von 99 Wh ist das Gigabyte Aorus 15 abschließend ideal für lange Gaming-Sessions unterwegs.