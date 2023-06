Webb findet komplexe organische Moleküle 12 Mrd. Lichtjahre entfernt

Das neue James-Webb-Teleskop liefert mit einer beeindruckenden Schlagkraft neue Erkenntnisse. Jetzt haben Astronomen mit ihm die frühesten Nachweise für komplexe organische Verbindungen gefunden, wie aus einer Veröffentlichung in Nature hervorgeht.

Verteilung ungewöhnlich

Zusammenfassung James-Webb-Teleskop: komplexe organische Verbindungen entdeckt.

Teleskop kann über Spektralanalysen Materialien erkennen.

Forscher suchen Spektrallücke im 3,3-Mikrometer-Bereich.

Fund in 12 Mrd. Lichtjahren entfernter Galaxie SPT0418-47.

PAKs in Gegenwart häufig, in Frühzeit schwieriger.

Fund in SPT0418-47 bemerkenswert, Verteilung ungewöhnlich.

Weitere Beobachtungen sollen zeigen, warum das so ist.

Das Weltraumteleskop kann über seine Instrumente für Spektralanalysen bestimmen, welche Materialien sich in einem beobachteten Objekt befinden. Denn unterschiedliche Stoffe absorbieren jeweils andere Frequenzen des Lichtspektrums, was sich in einer spektralen Aufspaltung des eingefangenen Lichts in Form markanter Linien zeigt. Die Forscher suchten im genannten Fall nach einer Lücke im 3,3-Mikrometer-Bereich.Mit dieser verraten sich die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK). Die gesuchte Spektrallücke fanden die Astronomen bei einer Galaxie, die unter der Kennung SPT0418-47 in den Katalogen geführt wird. Diese befindet sich in 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung und hat das jetzt von uns aufgefangene Licht losgeschickt, als das Universum noch sehr jung war.Die Beobachtung einer so weit entfernten Galaxie ist nicht ganz einfach, im vorliegenden Fall hat man allerdings das Glück, dass in der gleichen Blickrichtung eine sehr massereiche Galaxie im Weg steht, die als Gravitationslinse fungiert.Die Suche nach PAKs ist für die Astronomen ein Alltagsgeschäft - denn diese kommen zumindest in den Galaxien der Gegenwart recht häufig vor - insbesondere in Bereichen, in denen junge Sterne entstehen. In Galaxien aus der Frühzeit des Universums wird der Fund solcher Moleküle schon schwieriger, da überhaupt erst einmal Kohlenstoff in den ersten Sternen entstehen musste, der sich nach deren Ende dann ausbreitete.Insofern ist der Fund in SPT0418-47 durchaus bemerkenswert. Ferner weicht die Verteilung der PAKs in der Galaxie auch von dem ab, was die Forscher bisher kennen. Denn die Konzentrationen befanden sich nicht dort, wo man sie gewöhnlich findet. Warum das so ist, sollen weitere Beobachtungen zeigen.