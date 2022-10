Amazon, Otto, Zalando & Co: Die Top 10 Online-Shops in Deutschland

2021 war für den E-Commerce in Deutschland ein gutes Jahr, wie die 14. Ausgabe der zusammen mit dem EHI erstellten Studie zum "E-Commerce Markt Deutschland" zeigt. Die Nummer eins auf dem Markt ist weiterhin Amazon.de . Mit rund 15,7 Milliarden Euro* konnte der Versandhändler seine Netto-Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um rund zwei Milliarden Euro steigern. Mit weitem Abstand folgen Otto (5,1 Milliarden Euro) und Media Markt (2,5 Milliarden Euro). Neu in den Top 10** ist in docmorris.de (782 Millionen Euro). Das stärkste Wachstum unter den Top-10 verzeichnen Ikea (+102,9 Prozent) und Apple (+71,9 Prozent).