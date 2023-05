Genial: Blutdruckmessen mit jedem Smartphone mit Clip zum Cent-Preis

Selbst günstige Smartphones haben heutzutage leistungsstarke Hardware an Bord - wenn man denn weiß, wie man aus der Technik das meiste herausholt. Wissenschaftler haben jetzt einen Aufsatz entwickelt, der einfache Blutdrucküberwachung zu Cent-Preisen möglich macht.

Sehr simpler Aufbau

Zusammenfassung Entwicklung eines Clips, der Blutdruck an der Fingerspitze überwacht, für 80 Cent pro Stück

Clip wird über Kamera und Blitz eines Smartphones gesteuert

Analyse der optischen Daten durch Smartphone-App

Algorithmus wandelt Messwerte in höchsten und niedrigsten Blutdruck um

Clip soll an jeden ausgegeben werden, der ihn braucht

Kostenreduktion auf 10 Cent pro Stück denkbar

Zukunft: Clip bei jeder Vorsorgeuntersuchung wie Zahnbürste

Mit smarter Technik den Blutdruck zu überwachen ist keine neue Idee, oft kosten die entsprechenden Geräte aber viel Geld - und sind nicht für jeden fehlerfrei anzuwenden. Ein Team aus Ingenieuren der University of California, San Diego, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, hier eine einfache und kostengünstige Lösung zu entwickeln, die auf bestehende Technik in Smartphones aufbaut. Das Ergebnis: ein simpler Clip, der die Kamera und den Blitz eines Smartphones nutzt, um den Blutdruck an der Fingerspitze des Benutzers zu messen.Neben der simplen Funktionsweise ist es aber vor allem das Argument der Kosten, das die Entwicklung des Teams sehr interessant macht. Aktuell kostet die Produktion des Aufsatzes nach Aussage des Teams rund 80 Cent. Mit der entsprechenden Skalierung der Produktion sei aber eine Reduktion auf bis 10 Cent pro Stück denkbar. Aufgrund dieser geringen Kosten könnten diese Clips an jeden ausgegeben werden, der sie braucht, aber nicht regelmäßig in eine Klinik gehen kann, so die Vorstellung des Hauptautors der Studie, Edward Wang, Professor für Elektro- und Computertechnik an der UC San Diego und Direktor des Digital Health Lab laut UC San Diego Today "Ein Clip zur Blutdruckmessung könnte Ihnen bei Ihrer Vorsorgeuntersuchung ausgehändigt werden, so wie Sie bei Ihrem Zahnarztbesuch eine Packung Zahnseide und eine Zahnbürste erhalten", so Wang euphorisch zur Zukunftsversion für die Erfindung seines Teams.Der Clip ist aktuell noch ein 3D-gedruckter Kunststoffaufsatz, der über die Kamera und den Blitz eines Smartphones geschoben wird. Der Nutzer drückt seinen Daumen auf den Clip, der Blitz leuchtet die Fingerspitze aus. "Dieses Licht wird dann durch einen stecknadelkopfgroßen Kanal als Bild eines roten Kreises auf die Kamera projiziert", so das Team zur Funktionsweise.Eine Smartphone-App übernimmt dann die Analyse dieser optischen Daten. Die Größe des Kreises erlaubt dabei einen Rückschluss zur Stärke, mit der die Nutzer auf die Optik drücken, die Helligkeit erlaubt präzise Messungen des Blutvolumens, das die Fingerspitze durchströmt. Die Umwandlung in die höchsten und niedrigsten Blutdruckwerte erfolgt dann durch einen entsprechend angepassten Algorithmus.