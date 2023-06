Neue Filme und Serien: Diese Woche auf Prime Video, Netflix & Disney+

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gehen in dieser Woche mit beinahe 30 neuen Filmen und Serien an den Start. Dazu gehören neue Folgen von Titans und Neustarts wie Secret Invasion, Skull Island, Don't Breathe 2 und Halloween Kills. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 25

Kümmert euch um Maya ab 19. Juni

Das kleine Walhorn ab 19. Juni

85 South: Ghetto Legends ab 20. Juni

Break Point: Teil 2 ab 21. Juni

Glamorous ab 22. Juni

Skull Island ab 22. Juni

Schlafende Hunde ab 22. Juni

Let's Get Divorced ab 22. Juni

Catching Killers: Staffel 3 ab 23. Juni

Dr. Hwang Woo-suk, König der Klone ab 23. Juni

The Perfect Find ab 23. Juni

Through my Window - Über das Meer ab 23. Juni

iNumber Number: Jozi Gold ab 23. Juni

Sen İnandır - Ich möchte dir glauben ab 23. Juni

Titans: Staffel 4 ab 25. Juni

Don't Breathe 2 ab 25. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 25

Der Vorname ab 19. Juni

Die Legende vom Tigernest ab 20. Juni

I'm A Virgo Staffel 1 ab 23. Juni

Colin from Accounts Staffel 1 ab 23. Juni

Halloween Kills ab 24. Juni

Mr. Right ab 25. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 25

Secret Invasion ab 21. Juni

Alaska: Eisige Tradition - Staffel 1 ab 21. Juni

Abbott Elementary - Neue Folgen der 2. Staffel ab 21. Juni

The 1619 Project ab 21. Juni

Marie Antoinette ab 21. Juni

Der Beste der Welt ab 23. Juni

Während bei Netflix aktuell Black Mirror, Tyler Rake 2 und Rick and Morty die Film- und Serien-Charts anführen, geht es in den nächsten Tagen mit interessanten Neuerscheinungen weiter. Die DC-Serie Titans geht in die vierte Staffel, man sieht den Horrorfilm Don't Breathe 2 mit Stephen Lang, die Comedy-Serie Glamorous mit Sex and the City-Star Kim Cattrall und den zweiten Teil der Tennis-Doku Break Point nebst dem Anime Skull Island.Bei Amazon Prime Video sieht man hingegen die Filmkomödie Der Vorname mit Florian David Fitz, die neue Comedy-Serie I'm a Virgo, Mr. Right mit Sam Rockwell und Anna Kendrick sowie den Horrorstreifen Halloween Kills mit Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk und Co. Abonnenten von Disney+ können sich außerdem auf Secret Invasion freuen, der neuen Serie aus dem Marvel Cinematic Universe. Mit dabei sind alte Bekannte und neue Gesichter: Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Olivia Colman, Martin Freeman, Don Cheadle und viele mehr.