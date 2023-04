Thunderbird: User sind zur Abstimmung über neue Features aufgerufen

Die Entwickler des E-Mail-Clients Thunderbird nehmen die Offenheit des Projektes jetzt noch ernster als bisher. So soll zukünftig auch die Entscheidung über neue Features und deren Umsetzungs-Priorität stärker bei den Nutzern der Software liegen.

Große Bandbreite

Android-Version von Thunderbird

Farbe für Thunderbird-Konten

Bessere Gnome Desktop Integration

Erweitern Sie Relay, um vollständige Mozmail-E-Mails zu erstellen

Firefox-Übersetzungen in Thunderbird

Integration von Google Chat in Mozilla Thunderbird

Thunderbird Labels Farben - Hintergrundfarbe anstelle der Textfarbe ändern

Telefonnummern im Thunderbird-Adressbuch anklickbar machen

Thunderbird: Nach Datum gruppieren

Migrieren und Bereinigen von Thunderbird-Profilen

Verzögertes/geplantes Versenden von Emails möglich machen

Hinzufügen der Option, Konversationen mit dem letzten Beitrag zuerst zu sortieren

RSS-Funktion in Thunderbird fügt Pocket-Button hinzu

Option zum Deaktivieren des direkten Öffnens von PDF-Dateien in Thunderbird

Thunderbird sollte standardmäßig alle Telemetrie als Opt-In-Option haben

Unterstützung für den akzentfreien Suchfilter für Nachrichten wieder einführen

Einbindung eines QR-Code-Decoders in Thunderbird

Thunderbird Web, ich würde eine Gebühr dafür bezahlen

Löschen einer Nachricht direkt aus der Benachrichtigung

Eine Option zum erneuten Senden einer Nachricht

Zusammenfassung Thunderbird: Offene Entwicklung stärken

287 Ideen auf Mozilla Connect

Nutzer beteiligt sich an Entscheidungen

Feedback nicht auf 20 Features beschränken

Neue Vorschläge willkommen

"Bei Thunderbird setzen wir mit Begeisterung auf offene Entwicklung. Das bedeutet nicht nur, dass wir unsere Software als Open-Source-Software anbieten. Es bedeutet auch, dass wir so transparent wie möglich sind und häufig mit unserer weltweiten Familie von Benutzern kommunizieren", erklärte das Entwickler-Team. Und diese Kommunikation soll stärker als bisher in beide Richtungen gehen.Über das Tool Mozilla Connect sollen die Anwender hier nun mehr Anteil nehmen können. "Es ermöglicht Ihnen, eine Funktionsanfrage zu stellen, Ihre Meinung zu bestehenden Anfragen beizutragen und den Funktionen, an die Sie glauben, Anerkennung zu zollen", hieß es. Derzeit gibt es auf der Plattform 287 Thunderbird-Ideen, von denen viele eine breitere Diskussion und Abstimmung benötigen.Das Team selbst hat erst einmal 20 Features unterschiedlichster Komplexität ausgesucht, die man besonders herausstellt. Dabei geht das Spektrum von anklickbaren Telefonnummern in den Kontakte, die sich in Thunderbird speichern lassen, bis hin zur Android-Version der Software. Allerdings weist man auch ausdrücklich darauf hin, dass das Feedback sich nicht auf diese Auswahl beschränken soll, auch die anderen Ideen sind es Wert beachtet zu werden - und natürlich seien auch neue Vorschläge willkommen.Folgende 20 Funktionen stellt das Thunderbird-Team besonders heraus: