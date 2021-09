Logitech MX Keys Mini: Neue Premium-Tastatur erscheint für 109 Euro

Mit der MX Keys Mini stellt Logitech eine neue Wireless-Tastatur vor, die sich mit ihrem minimalistischen Design vorrangig an kreative Nutzer richten soll. Zu einem Preis von 109 Euro bietet der Hersteller sowohl eine Windows- als auch eine spezielle Variante für Macs an.

Low-Profile-Tastatur siedelt sich im Premium-Segment an

Logitech

Das Design und der Funktionsumfang der Logitech MX Keys Mini orientiert sich an der bekannten MX Keys, wobei das kompakte Format einzig und allein durch die Abwesenheit des klassischen Ziffernblocks ermöglicht wird. Somit ist auch die neue kabellose Tastatur des Unternehmens mit sogenannten Perfect Stroke-Tasten ausgestattet, die Logitech selbst als seine "beste nicht-mechanische Schreiblösung" bezeichnet. Zudem soll das reduzierte Design für eine bessere Schulter- und somit Körperhaltung und Ergonomie sorgen.Während die Logitech MX Keys-Serie vor allem für ihren Minimalismus bekannt ist, werden der Tastatur auch im Mini-Format drei Zusatzfunktionen innerhalb der Funktionstasten (F1 bis F12) spendiert. Dazu gehören eine Diktieren-Taste für entsprechende Features unter Windows und MacOS, ein Stummschalter für eventuell angeschlossene Mikrofone und eine dedizierte Emoji-Taste. Das über Bluetooth (Low Energy) gekoppelte Keyboard kann via USB-C samt Schnellladefunktion aufgeladen oder auch dauerhaft mit Strom versorgt werden.Bei voller Akkuladung soll die Logitech MX Keys Mini eine Laufzeit von bis zu zehn Tagen erreichen, soweit die Hintergrundbeleuchtung aktiviert wurde. Diese reagiert, wie bei der MX Keys auch, auf die Annäherung der Finger und schaltet sich automatisch ab, sobald man diese von der Tastatur entfernt. Gänzlich deaktiviert sorgt sie dafür, dass die Akkulaufzeit auf bis zu fünf Monate angehoben werden soll. Die Tastatur ist ab sofort in den Farben Rose, Pale Grey und Graphite für 109 Euro erhältlich. Eine nicht näher beschriebene Business-Version soll im Oktober folgen.