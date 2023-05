Media Markt: FritzBox 7590 AX + Repeater 1200 AX erneut reduziert

Einmal mehr sinkt bei Media Markt der Preis für das Bundle aus AVM FritzBox 7590 AX und Fritz!Repeater 1200 AX. Sowohl der Router für DSL-Anschlüsse als auch der WLAN-Verstärker verfügen über Wi-Fi 6. Perfekt für Internet, Telefonie, Mesh und Smart Home.

Nachdem der Sparpreis für das Paket aus Router und Repeater kurzzeitig verschwunden ist, startet der Online-Shop von Media Markt erneut mit dem durchaus guten Angebot. Im Vergleich zum Einzelpreis spart man derzeit fast 40 Euro.Die AVM Fritz!Box 7590 AX ist ein leistungsstarker WLAN-Router, der neueste Technologien und Standards wie Wi-Fi 6 (WLAN AX) und VDSL/ADSL2+ unterstützt. Dieses Modell ist speziell für hohe Bandbreiten und zuverlässige Internetverbindungen entwickelt worden. Es bietet schnelle Übertragungsraten von bis zu 2400 Mbit/s, eine verbesserte Reichweite und Stabilität sowie eine optimale Datenübertragung, selbst bei hoher Netzwerkauslastung.Der DSL-Router verfügt über diverse Anschlüsse, wie 4x Gigabit LAN, 1x Gigabit WAN, 2x USB 3.0 und integriertes DECT für Telefonie. Zudem bietet sie erweiterte Funktionen wie eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, Kindersicherung, VPN-Unterstützung und intelligente Heimnetzverwaltung.Der AVM Fritz!Repeater 1200 AX ist ein WLAN-Mesh-Repeater, der speziell entwickelt wurde, um die Reichweite und Stabilität Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks zu erhöhen. Dieses Gerät unterstützt ebenfalls den neuesten Wi-Fi 6 (WLAN AX) Standard, der höhere Geschwindigkeiten, verbesserte Netzabdeckung und bessere Performance in dicht besiedelten Umgebungen ermöglicht.Der WLAN-Verstärker ist in der Lage, Übertragungsraten von bis zu 2400 Mbit/s zu erreichen und sorgt somit für ein stabiles und schnelles WLAN-Signal in Ihrem gesamten Zuhause. Zudem unterstützt er die nahtlose Zusammenarbeit mit anderen AVM-Geräten, wie FritzBox-Routern und FritzPowerline-Adaptern, um ein Mesh-Netzwerk aufzubauen und somit eine optimale Heimvernetzung zu gewährleisten.