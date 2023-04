Zelda: Tears of the Kingdom - Finaler Trailer vor der Veröffentlichung

Nintendo hat den dritten offiziellen Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht. Es handelt sich um die letzte Vorschau, bevor das Spiel dann im Mai für die Nintendo Switch erscheint.Der finale Trailer hat eine Laufzeit von rund vier Minuten und zeigt unter anderem, wie sehr sich die Welt von Hyrule seit The Legend of Zelda: Breath of the Wild verändert hat. Diese befindet sich offensichtlich in großer Gefahr und Link ist - na klar - die letzte Hoffnung für das Königreich. Von wem oder was genau die Bedrohung ausgeht, ist dabei aber auch weiterhin nicht ganz klar. Hier möchte Nintendo vorab nicht zu viel wegnehmen.Fest steht aber, dass Link dieses Mal ein paar neue Tricks auf Lager hat, von denen einige erst kürzlich in einem weiteren Video genauer erläutert wurden - beispielsweise kann unser Held die Zeit manipulieren, durch feste Decken springen oder Objekte zu Waffen verbinden.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.