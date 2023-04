Günstige SSDs: Media Markt verkauft Crucial-Speicher zum Bestpreis

Bei Media Markt sinken die Preise für diverse Crucial-SSDs . Sowohl moderne PCIe 4.0- als auch klassische PCIe 3.0-Modelle werden zum Bestpreis angeboten. Eine hervorragende Gelegenheit für ein Upgrade, egal ob von einer älteren Festplatte (HDD) oder einer SATA-SSD.

Crucial P3 Plus (1 TB) Jetzt für nur 49,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Crucial P5 Plus (2 TB) Jetzt für nur 140 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Weitere Details zu den SSDs Crucial P3 (Plus) und P5 (Plus)

Zum Tiefstpreis gehen unter anderem die Solid-State-Drives der Crucial P3 (Plus) und Crucial P5 (Plus) Baureihe mit wahlweise 1 TB oder 2 TB Speicher über die Ladentheke. Das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich sehen lassen.Die Crucial P5 Plus SSD ist ein leistungsstarkes PCIe 4.0 NVMe-Solid-State-Drive, das speziell für anspruchsvolle Anwendungen und High-End-Gaming entwickelt wurde. Mit ihrer hervorragenden Leistung, schnellen Datenübertragungsraten (bis zu 5000 MB/s) und einer Kapazität von bis zu 2 TB, bietet die P5 Plus SSD eine tolle Kombination aus Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.Sie zeichnet sich durch ihre fortschrittliche Speicherarchitektur, einschließlich Micron 3D NAND-Technologie, aus und unterstützt außerdem leistungsstarke Verschlüsselungsfunktionen, wie die AES 256-Bit-Verschlüsselung. Zudem wird sie vom Hersteller für den Einsatz in der PlayStation 5 (PS5) empfohlen.Die Crucial P3 SSD hingegen ist eine kosteneffiziente PCIe 3.0 NVMe-Solid-State-Drive, die sich hervorragend für den Mainstream-Einsatz eignet und einen hohen Wert bei guter Leistung bietet. Mit Speicherkapazitäten von bis zu 2 TB ist die P3 SSD eine ideale Lösung für alltägliche Aufgaben.Etwa das Laden von Betriebssystemen, das schnelle Starten von Programmen und das Speichern von Mediendateien. Obwohl sie nicht so leistungsstark ist wie die P5 Plus, überzeugt die P3 SSD dennoch mit ihrer Zuverlässigkeit und Micron 3D NAND-Technologie, die für eine lange Lebensdauer sorgt.