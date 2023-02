AVM veröffentlicht wichtiges Sicherheits-Update für FritzPowerline

AVM behebt für den FritzPowerline 1240E-Adapter eine potenzielle Sicherheitslücke im Netzwerkbetrieb. Nutzer können das Wartungs-Update auf Version 7.15 ab sofort beziehen. Das Update bereitet zudem auf die neuen Funktionen von FritzOS 7.50 vor.

Das hat das Unternehmen jetzt angekündigt . Das als Wartungs- und Sicherheits-Update gekennzeichnete FritzOS 7.15 steht ab sofort für den FritzPowerline 1240E-Adapter zur Verfügung.Das Update auf FritzOS 7.15 bringt ansonsten keine Neuerungen. AVM behebt eine nicht näher genannte Schwachstelle (die CVE-Nummer wurde nicht mit veröffentlicht). Soweit bekannt ist, handelt es sich nur um eine potenzielle Schwachstelle, also um eine Sicherheitslücke, die nicht aktiv ausgenutzt wird. Besitzer des FritzPowerline sollten aber dennoch schnellstmöglich das Update installieren. Wir haben die Release Notes mit den Änderungen für euch herausgesucht und am Ende des Beitrags angefügt.Die neue Aktualisierung ist ein Wartungs-Update, das heißt, dass es keine neuen Funktionen gibt. Stattdessen ist es ein vorbereitendes Update. Im Vorfeld zum Start von FritzOS 7.50 hatte AVM schon für einige Zusatzgeräte solche vorbereitende Updates herausgegeben.Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden: Man ruft die Benutzeroberfläche des Gerätes auf und wählt dazu im Internetbrowser "fritz.box", "fritz.powerline" oder "fritz.repeater". Falls erforderlich, muss dort noch Benutzername und Kennwort eingegeben werden, dann wählt man denn Menüpunkt "Assistenten", "Update" oder "Firmware aktualisieren". Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen.Weiterführende Informationen zu sicherheitsrelevanten Änderungen gibt es aktuell nicht. AVM schreibt, dass grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert und verfügbare Updates schnellstmöglich durchgeführt werden sollten.