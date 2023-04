Neue Methode kann Wirkung der Gene in Zellen genau verfolgen

Eine neue Methode macht es möglich, genau zu beobachten, wie Gene das Verhalten von einzelnen Zellen formen. Forschern ist es gelungen, die Ausprägung der Erbsubstanz auf kleinsten Raum und über einen längeren Zeitraum genau nachzuvollziehen.

Ein Blick ins Innere: Forscher verfolgen mRNAs über Raum und Zeit

Neue Wege zur Messung von RNA-Bewegung

RNA ist ein zentraler Informationsträger in der Biologie, wie sich das Lebens-Molekül in der Zelle verhält, ist in großen Teilen aber immer noch ein Rätsel. In den letzten Jahren ist es Wissenschaftlern gelungen, die Arbeit der Boten-RNA (mRNA) über Raum und Zeit in Zellen immer besser nachzuvollziehen, an genauen Abbildungen der individuellen Aktionen über einen großen Zeitraum hinweg war aber bisher nicht möglich. Genau hier melden sich jetzt Wissenschaftler des Broad Institute des MIT und Harvard mit einem neuen Ansatz zu Wort.Die Zielsetzung des Teams: mRNAs über Raum und Zeit in einzelnen Zellen verfolgen. Die entwickelte Lösung nennt sich ​​TEMPOmap (temporal resolved in situ sequencing and mapping) und verspricht eine kleine Revolution in der Gen-Forschung. Wie die Wissenschaftler beschreiben, macht ihre Methode erstmals möglich, subzelluläre Bewegungen vieler RNA-Moleküle langfristig nachzuvollziehen. Wie Phys zitiert, hat das System das Potenzial, ein einzelnes Molekül "von seiner Geburt bis zu seinem Tod zu verfolgen".Für ​​TEMPOmap setzen die Forscher darauf, RNA-Moleküle bei ihrer Bildung chemisch zu markieren. Das macht wiederum möglich, diese an bestimmten Stellen in der Zelle und zu mehreren Zeitpunkten zu sequenzieren. So wollen die Forscher schon jetzt "Tausende von RNA-Molekülen" parallel verfolgen können. Bei ersten Tests, die das Team im Fachmagazin Nature beschreibt, lies sich genau nachvollziehen, mit welchem Tempo die Moleküle von der DNA transkribiert wurden und sich durch die Zelle bewegen."Neue Wege zur Messung von RNA-Bewegungs- und Stabilitätsmustern können neue Einblicke in die Grundprinzipien der Molekularbiologie liefern und uns helfen, besser zu verstehen, wie die RNA-Bewegungsmuster die Funktion von Zellen in vielen verschiedenen menschlichen Zelltypen beeinflusst", sagte der Hauptautor der Studie, Xiao Wang.