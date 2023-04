Ahsoka: Disney zeigt den ersten Trailer zur neuen Star Wars-Serie

Während auf Disney+ The Mandalorian auf das Finale der dritten Staffel zusteuert, kündigt sich auch die schon die nächste Serie im Star Wars-Universum an: Im Rahmen der Star Wars Celebration in London wurde am Wochenende der erste längere Teaser-Trailer zu Ahsoka gezeigt. Neben Details zur Story enthüllt dieser auch das ungefähre Startdatum.Die mit Spannung erwartete Serie dreht sich um die einstige Jedi-Kriegerin und Schülerin Anakin Skywalkers, Ahsoka Tano. Diese hatte bereits Live-Action-Aufritte in der zweiten Staffel von The Mandalorian sowie in Das Buch von Boba Fett und wird erneut von Rosario Dawson gespielt. Inhaltliche Überschneidungen sind also durchaus möglich, allerdings wird Ahsoka deutlich stärker an die Animationsserie Star Wars Rebels (2014-2018) anknüpfen, wie die neueste Vorschau nun verrät.Nach Ahsoka schaffen nämlich noch weitere Charaktere wie Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Ezra Bridger (Eman Esfandi) und Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) den Sprung von der Animationsserie in Realformat. Mit dem imperialen Großadmiral Thrawn kündigt sich außerdem ein weiterer, eben aus Rebels bekannter Charakter als Gegenspieler an.Ahsoka startet im August 2023 bei Disney+, ein genaues Datum wurde allerdings noch nicht verraten.