Stille bei Apple: Zahlreiche Dienste waren heute gestört

Ein großflächiger Ausfall verschiedener Dienste war heute bei Apple zu vermelden. Nutzer mussten hier insbesondere auf die musikorientierten Angebote des Computerkonzerns verzichten, wie aus zahlreichen Meldungen hervorging.

Auch Payment gestört

Das Unternehmen hat inzwischen auch bestätigt, dass die Probleme in seiner Infrastruktur zu finden waren. Zur Stunde dürfte es aber keine Schwierigkeiten mehr geben. Nach Angaben des Computerkonzerns aus Cupertino seien die Ursachen für die Störung inzwischen allesamt behoben worden. Was genau den Ausfall verursacht hat, teilte man allerdings nicht mit.Betroffen von den Problemen waren vorrangig Apple Music, Apple Music Radio und iTunes Match. Wer also über die Streaming-Angebote des Unternehmens Musik hörte, saß vor stummen Lautsprechern. Aber auch darüber hinaus gab es Störungen. So war beispielsweise auch Apple News teils nicht erreichbar, gleiches galt für den Apple Store sowie den Support.Laut den automatisiert erstellten Meldungen im Status-System Apples wurden auch Störungen beim Bezahldienst Apple Pay und der Wallet-App, in der Nutzer ihre Bankkarten und mehr veralten können, behoben. Allerdings scheinen diese Probleme nur ein kleines Ausmaß angenommen zu haben, Beschwerden hierzu sind zumindest in den einschlägigen Kanälen nicht zu finden.Spekulationen über die Gründe sind schwierig. Zumindest dürfte keine tiefergehende Störung eines Datenzentrums oder eines anderen Teils der Infrastruktur verantwortlich sein. Denn die verschiedenen iCloud-Services, die mit allen Diensten verbunden sind, liefen die ganze Zeit ohne Schwierigkeiten weiter. Als diese im Februar ausfielen, nahm die öffentliche Debatte auch ein entsprechend größeres Ausmaß an. Hierzulande blieb es auf den einschlägigen Kanälen wohl auch still, weil der Ausfall nach unserer Ortszeit mitten in der Nacht stattfand, als die meisten User schliefen.