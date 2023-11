Bug in Apple Wetter-App: Widget zeigt statt Schnee nur ein Dateisymbol

Apples Wetter-App bzw. das dazugehörige Widget weist derzeit einen kuriosen Bug auf, der dafür sorgt, dass statt eines Symbols für Schnee­fall an mehreren Orten unter iOS nur ein generisches Dateisymbol ange­zeigt wird. Im Netz amüsiert man sich darüber köstlich.

Mancherorts schneit es Dateien

Manche iPhone-User leben in Regionen, in denen es auch zu dieser Jahreszeit bereits Schnee geben kann. Wer sich derzeit wundert, dass er statt des üblichen Symbols für die Darstellung aktuellen Schneefalls in Wetter-Widget von iOS nur ein scheinbar fehlerhaftes Bild angezeigt bekommt, ist damit nicht allein.Wie in Apples Support-Foren nachzulesen ist, tritt der Fehler offenbar sowohl bei alten als auch neuen iPhone-Modellen mit unterschiedlichen iOS-Versionen auf. Natürlich hat er negative Auswirkungen auf das zumindest von Apple hochgelobte Design des Betriebssystems bzw. zumindest des Wetter-Widgets.Die Problembehebung steht noch immer aus, wobei laut betroffenen Anwendern auch eine Neuinstallation der Wetter-App bisher keine Abhilfe zu schaffen scheint. Es ist daher anzunehmen, dass Apple hier mit einem Server-seitigen Fix gegensteuern könnte. Allerdings ist auch denkbar, dass man das Problem mit der "Schnee-Datei" in Kürze mit einem der nächsten iOS-Updates oder zumindest Updates für die Wetter-App beseitigt.Über die Gründe für den Fehler kann natürlich spekuliert werden. Vermutlich gibt es einen einfachen Grund wie etwa eine geänderte URL der Quelldatei auf der Serverseite. Apple hatte erst in jüngster Vergangenheit ein Update für seine Wetter-App verteilt, weil es seit dem Launch von iOS 17 immer wieder Berichte über allerhand Fehler gab.