Reicht nicht für High End: AMD stichelt gegen Nvidia wegen VRAM-Geiz

Aktuelle Spiele verbrauchen immer mehr Grafikspeicher, bei Nvidia ist dieser aber auch bei der RTX 4000-Familie für High-End-Gaming einfach zu knapp bemessen - so die Meinung von AMD , das kurz vor dem Release der RTX 4070 jetzt gegen den Konkurrenten stichelt.

Aktuelle Spiele in 4K brauchen oft mehr als 12 GB VRAM

AMD testet Grafikspeicher-Bedarf

Zusammenfassung AMD stichelt vor Release der RTX 4070 gegen Nvidia

Grafikspeicher bei aktuellen Spielen & Auflösungen bei RTX oft knapp bemessen

AMD testet mit Radeon RX 7900 XTX & 3 Spielen

Grafikspeicher-Bedarf oft über 12 GB, mit Raytracing deutlich mehr

Speicherkapazität nur eine von vielen wichtigen Eigenschaften

Die Frage, wie viel VRAM reicht, ist natürlich nicht pauschal zu beantworten. Wer beim Gaming aber höhere Auflösungen und maximale Einstellungen erreichen will, muss bei neuen Titeln auf jeden Fall auch darauf achten, dass der Grafikspeicher nicht zu knapp bemessen ist. Pünktlich zu Gerüchten, dass die kommende RTX 4070 nur 12 GB VRAM mitbringt, lässt es sich AMD nicht nehmen, deutlich darauf hinzuweisen, dass man im Vergleich mit Nvidia großzügiger mit dem Grafikspeicher umgeht.Wie das Unternehmen in einem Blogpost schreibt, sei für Gaming über 1440p bei aktuellen Titeln 12 GB Grafikspeicher oft nicht mehr ausreichend - vor allem, wenn dann auch noch Funktionen wie Raytracing genutzt werden. Im Test mit der Radeon RX 7900 XTX bei 4K Ultra-Einstellungen und den Spielen Resident Evil 4, The Last of Us Part 1 und Hogwarts Legacy zeigt AMD, dass der Speicherbedarf die 12-GB-Marke oft deutlich überschreitet - bei Resident Evil 4 mit aktiviertem Raytracing auf satte 17,5 GB.Klar handelt es sich bei AMDs Meldung um Marketing-Material, dass sich Nvidia beim Grafikspeicher mit der neuen Generation seiner Karten wenig bewegt, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Für viele Gamer, die auf höchste Auflösung und Einstellungen verzichten können, bleibt die Diskussion um Grafikspeicher vorerst aber ein Nebenschauplatz. Die Speicherkapazität moderner Grafikkarten spielt eine bedeutende Rolle, sie ist aber nur eine von vielen wichtigen Eigenschaften.