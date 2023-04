Stark reduziert: SSDs bei Media Markt jetzt im großen Ausverkauf

Auch nach der Speicherwoche zeigt sich Media Markt mit stark reduzierten SSDs. Als NVMe-Variante im M.2-Format oder klassisch mit SATA-Anbindung sind Solid State Drives von Samsung, SanDisk und Western Digital (WD) aktuell zum Schnäppchen-Preis zu haben.

Die besten SSD-Schnäppchen bei Media Markt

Media Markt Angebote: WD Black SN850X SSD

WD Black SN850X (1 TB) Jetzt für 94 Euro bei Media Markt

Media Markt Deals: Samsung 970 Evo Plus SSD

Samsung 970 Evo Plus (1 TB) Jetzt für 79 Euro bei Media Markt

Media Markt Prospekt: Samsung 980 Pro SSD

Samsung 980 Pro (1 TB) Jetzt für 96 Euro bei Media Markt

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass sich die Osterangebote im Online-Shop auch weiterhin sehen lassen können. Wir stoßen auf viele Flash-Speicher, die auch abseits von Prospekten, Cashbacks und Bundles den aktuellen Tiefpreis, wenn nicht sogar den Bestpreis erreichen. Oft sogar mit versandkostenfreier Lieferung.Media Markt bietet eine breite Palette von SSDs an, um den Speicherbedarf und Leistungsanforderungen der Kunden gerecht zu werden. Eine der angebotenen SSDs ist die WD Black SN850X , die sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Die SN850X ist in verschiedenen Kapazitäten erhältlich und bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5300 MB/s. Die NVMe-Technologie und der PCIe-4.0-Standard sorgen für eine schnelle Datenübertragung, während das Design der SSD thermische Effizienz gewährleistet und somit einen stabilen Betrieb ermöglicht.Ein weiteres Produkt, das bei Media Markt erhältlich ist, ist die Samsung 970 Evo Plus . Diese SSD ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Langlebigkeit. Sie bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3500 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3300 MB/s. Die Samsung 970 Evo nutzt die NVMe-Schnittstelle und den PCIe 3.0-Standard, um eine schnelle und effiziente Datenübertragung zu ermöglichen. Sie ist außerdem in verschiedenen Kapazitäten erhältlich und bietet eine solide Leistung für Gaming-Enthusiasten und professionelle Anwender.Als drittes Schnäppchen bietet Media Markt die Samsung 980 Pro SSD an, welche für ihre herausragende Leistung und Geschwindigkeit bekannt ist. Die 980 Pro erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5000 MB/s, dank der NVMe-Technologie und der Unterstützung von PCIe 4.0. Diese SSD ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Gaming, Videobearbeitung und 3D-Rendering. Die Samsung 980 Pro kommt mit Heatsink (Kühlkörper) und kann somit auch in einer PlayStation 5 (PS5) als Speichererweiterung eingesetzt werden.