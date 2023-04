Media Markt: Gaming-Notebooks mit Nvidia RTX 3060 zum Bestpreis

Das 15 Zoll große Acer Nitro 5 wird bei Media Markt nicht nur stark reduziert angeboten, man spendiert sogar einen 150-Euro-Cashback. Mit dabei sind ein schneller AMD Ryzen 7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 144-Hz-Display und die Nvidia GeForce RTX 3060.

Wer auch unterwegs nicht auf PC-Spiele verzichten möchte, der sollte sich das Acer Nitro 5 auf jeden Fall genauer ansehen. Der Preis sinkt im Online-Shop auf nur noch 1299 Euro und durch den aktuellen Cashback stehen am Ende gerade einmal 1149 Euro unterm Strich. Der Bonus ist dabei nur noch bis zum 28. April 2023 gültig.Herzstück des beliebten Acer Nitro 5 ist die GeForce RTX 3060 mit 6 GB GDDR6-Speicher und einer Vielzahl an Nvidia-Technologien. So bringt das Raytracing-Feature der zweiten Generation eine noch realistischere Grafik und Beleuchtung in Spielen unter, die dank Nvidia DLSS zusätzlich von einer KI-beschleunigten Leistung profitieren. Funktionen wie Nvidia Reflex senken zeitgleich die Latenz und mit einem matten 144-Hz-Display samt IPS-Panel seid ihr ebenfalls auf der Höhe der Zeit.Gerade mithilfe dieser Nvidia-Vorteile wird aus einer eigentlich in der Gaming-Mittelklasse angesiedelten Notebook-Grafikkarte ein echtes Powerhouse, das auch aktuelle Spiele in mittleren bis hohen Detailstufen flüssig auf 1920 x 1080 Pixeln darstellen kann. Dazu zählen Titel wie Sons of the Forest, Atomic Heart, Hogwarts Legacy, FIFA 23, F1 22, Elden Ring und das immer noch beliebte Cyberpunk 2077. Und da der Stromverbrauch im Zaum gehalten werden kann, verlängert das Acer Nitro 5 eure Gaming-Sessions auch abseits der Steckdose.Zudem spielt das Acer Nitro 5 nicht nur grafisch auf einem hohen Niveau, auch die Systemleistung kann sich sehen lassen. Unter der Haube schlummern neben der Nvidia GeForce RTX 3060 ein AMD Ryzen 7 5800H-Prozessor mit acht Rechenkernen und einer Taktrate von bis zu 4,4 GHz, 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) und eine 512 GB große M.2-SSD. Weiterhin sind Gigabit-LAN, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 nebst USB 3.2, HDMI und Co. an Bord.Abschließend bleibt das Acer Nitro 15 im 15,6-Zoll-Format und einer Bauhöhe von nur 24 Millimetern kompakt sowie mit einem Gewicht von nur 2,3 Kilogramm leicht genug für den Transport im Rucksack. Natürlich in einem schnittigen Design samt RGB-Beleuchtung.